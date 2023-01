“Bảo kê” xới bạc trên sông, cựu cán bộ lĩnh 5 năm tù

Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Ngọc Quỳnh (SN 1986, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ” và tuyên phạt bị cáo này 5 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Công Tú (SN 1987, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Theo bản án sơ thẩm, Tú quen biết Nguyễn Văn Vân (SN 1964, trú tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Khoảng tháng 2/2022, Tú và Vân bàn bạc cùng tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên thuyền ở sông Hồng (thuộc địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) để hưởng lợi bất hợp pháp.

Vân sử dụng hai chiếc thuyền của gia đình, trong đó có một thuyền bé để đón đưa các đối tượng đánh bạc từ bờ sông xuống thuyền lớn - neo đậu trên sông để cho các đối tượng đánh bạc.

Bị cáo Tú (hàng trên) và bị cáo Quỳnh tại phiên tòa.

Đối tượng đánh bạc chủ yếu là khách vãng lai do Vân giới thiệu, hoặc họ tự tìm đến. Đối tượng đánh bạc sẽ được các lái xe ô tô, xe taxi (chưa xác định được chủ xe) đưa đến bến đò ven sông. Sau đó, Tú sẽ đón các đối tượng đánh bạc xuống bến sông để Vân đón bằng thuyền nhỏ đưa lên thuyền lớn.

Mỗi ngày, Tú và Vân tổ chức hai ca đánh bạc, thời gian từ 14h đến 16h, và từ 23h ngày hôm trước đến 1h sáng hôm sau. Trên thuyền lớn, Vân và Tú thuê người đàn ông tên Long (chưa rõ nhân thân) xóc cái cho những người tham gia đánh bạc trên thuyền.

Sau mỗi ca, Vân và Tú trả công cho Long 500.000 đồng. Ngoài ra, Vân còn thuê từ 2 đến 3 đối tượng (chưa rõ nhân thân) phục vụ nước giải khát trên thuyền lớn.

Trong đường dây này, Vân và Tú cho Hoàng Văn Thất (SN 1990, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Lưu Bá Hưng (SN 1992, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) có mặt tại sới bạc để cho các đối tượng vay tiền đánh bạc.

Mỗi đối tượng đánh bạc phải trả cho Tú và Vân số tiền 1 triệu đồng mỗi ca đánh bạc, trong đó Tú và Vân trả cho lái xe ô tô đưa khách đến là 400.000 đồng một đối tượng khách đến đánh bạc.

Hàng tháng, Vân sẽ trừ các chi phí và chia đôi lợi nhuận với Tú. Mỗi tháng, Tú được chia từ 15 đến 30 triệu đồng. Tổng số tiền Tú được nhận hơn 100 triệu đồng.

Để xới bạc này không bị xử lý, đầu tháng 2/2022, Tú và Vân liên hệ với Đào Ngọc Quỳnh (cán bộ Công an xã Văn Đức, huyện Gia Lâm). Vân và Tú đặt vấn đề hàng tháng sẽ đưa cho Quỳnh 10 triệu đồng để được “bảo kê” cho sới bạc hoạt động mà không bị kiểm tra, xử lý.

Ngày 9/2/2022, Tú gọi điện cho Quỳnh hẹn gặp. Khi gặp nhau, Tú đưa cho Quỳnh phong bì, bên trong có 10 triệu đồng. Do thấy khách đến chơi đông nên Quỳnh yêu cầu Tú và Vân phải đưa thêm 5 triệu đồng mỗi tháng. Từ tháng 3/2022, Tú và Vân đã đưa cho Quỳnh 15 triệu đồng một tháng. Tổng số tiền Quỳnh đã nhận từ Vân và Tú là 75 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Vân bị cơ quan Công an khởi tố bị can về tội “Đưa hối lộ”. Trong giai đoạn điều tra vụ án, Vân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi, xử lý sau.

