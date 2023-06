Thi thể trong nhà nghỉ và vụ đánh ghen được lên kế hoạch trước (P1): Chiếc taxi bí ẩn

Chiều tối 21/6/2015, nhà nghỉ K ở huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vắng vẻ lạ thường. Trên phòng 303 trước đó có vị khách nữ đến ở, một lát sau thì thêm người đàn ông "luống tuổi" lên theo. Tất cả đều rất bình thường.

Bất chợt, phía căn phòng 303 có tiếng cãi vã, huyên náo, rồi một nhóm người từ bên trong chạy nhanh ra ngoài. Khi kiểm tra, chủ nhà nghỉ phát hiện trong phòng một người đàn ông nằm lịm dưới đất, xung quanh nhiều vết máu loang lổ.

Có mặt tại hiện trường, Công an huyện Bình Xuyên và Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định người đàn ông trên có tên Dương Văn L (SN 1962, trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Ông L mới tử vong trước đó chưa lâu, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương được gây ra bởi vật tày cứng và vật tày mềm. Tác động ngoại lực này khiến nạn nhân chấn thương sọ não, dập nội tạng, chảy máu toàn bộ khoang bụng và tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

Khi khám nghiệm, công an phát hiện nhiều vết giày còn in trên tấm ga trải giường, đồ đạc trong phòng lộn xộn, xô đổ, chứng tỏ đã có một cuộc vật lộn rất ác liệt diễn ra.

Nơi vụ án xảy ra (ảnh tư liệu)

Mở rộng khám nghiệm, công an thu được một dấu vân tay còn mới, có thể truy nguyên nguồn gốc. Ngoài ra, chiếc điện thoại và xe máy ông L mang theo vẫn còn, điều này nhanh chóng giúp cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người, nhưng không phải để cướp tài sản.

Ông L là người địa phương, sở hữu một doanh nghiệp gạch nên có nhiều mối quan hệ xã hội, làm ăn trên địa bàn. Các điều tra viên đặt ra nhiều giả thuyết, đầu tiên là ông L bị sát hại liên quan đến mâu thuẫn tình ái, thứ hai là do mâu thuẫn làm ăn, nợ nần tiền bạc..

Một nhóm trinh sát được điều đi xác minh toàn bộ các mối quan hệ tình cảm của ông L. Nhóm này đã gặp gỡ, tiếp xúc những người bạn của nạn nhân, tuy nhiên tất cả lời khai cho thấy giữa họ là ông L không hề có mâu thuẫn, bất mãn gì về nhau. Chắc chắn, đây không phải là động cơ gây ra vụ việc nghiêm trọng nói trên.

Cùng thời điểm này, tổ công tác xác minh công việc làm ăn của ông L cũng cho câu trả lời tương tự, ông này không có mâu thuẫn, nợ nần gì với đối tác, bạn hàng. Dù là người có quan hệ rộng, nhưng bên ngoài ông L được đánh giá sống sòng phẳng, không gây thù, chuốc oán với ai…

Hai hướng điều tra chính đều bế tắc, thời điểm đầu tiên các điều tra viên dường như chưa thể định hình được nguyên nhân, động cơ nào dẫn tới cái chết của nạn nhân L.

Quay trở lại nhà nghỉ K, chủ nhà nghỉ cho biết vào thời điểm ông L đến thì anh này đi vắng, chỉ có cô con gái trông ở quầy lễ tân tầng 1. Các điều tra viên nói chuyện với cô con gái của chủ nhà nghỉ thì nhận được thông tin đáng chú ý. Vào sáng 21/6 có một đôi nam nữ đến hỏi về phòng trọ, tuy nhiên không thuê. Người phụ nữ có hỏi là nhà nghỉ lắp camera không, khi được trả lời là không có thì hai người này rời đi.

Chiều cùng ngày, người phụ nữ lúc sáng xuất hiện cùng một cô gái trẻ lạ mặt khác. Hai người hỏi thuê phòng 303. Được một lúc thì ông L đi xe máy đến rồi cũng lên căn phòng này, sau đó đã xảy ra vụ án.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Sự xuất hiện của một nhóm người lạ mặt tại nhà nghỉ K vào thời điểm ông L tử vong là chi tiết đắt giá, nhiều khả năng chúng có liên quan đến vụ án. Việc xác minh nhóm người này được gấp rút triển khai.

Tuy nhiên, dường như có sự chuẩn bị, nhóm người trên đã không để lại bất cứ dấu vết nào kể từ lúc vào đến khi đi khỏi nhà nghỉ. Vậy chúng là ai? Liên quan thế nào tới cái chết của ông L?

Cách nhà nghỉ khoảng 2 cây số, các trinh sát khi ngồi ở quán nước đã "dò" ra thông tin quý báu. Theo bà bán nước, ngày 21/6 có 1 xe taxi đỗ gần quán, hướng về phía nhà nghỉ K, trên xe có nhóm 5 người cả nam lẫn nữ.

Chiều cùng ngày, chiếc xe này di chuyển đến gần nhà nghỉ K rồi tầm vài phút sau từ bên trong xuất hiện cô gái và mấy người đàn ông vội vã leo lên xe đi mất. Người bán nước chỉ biết có vậy, còn việc nhóm người đó là ai, làm gì, đi đâu thì không nắm được.

Dù bằng chứng về việc nhóm nam nữ thanh niên kia có liên quan đến cái chết của ông L hay không vẫn rất "mơ hồ". Thế nhưng, việc chúng xuất hiện đúng lúc nạn nhân bị sát hại chắc chắn chẳng phải là sự "trùng hợp". Manh mối duy nhất lúc này mà các điều tra viên Công an tỉnh Vĩnh Phúc "bám" vào là mô tả về chiếc taxi đã chở nhóm người nghi vấn chiều 21/6.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thi-the-trong-nha-nghi-va-vu-danh-ghen-duoc-len-ke-hoac-truoc-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thi-the-trong-nha-nghi-va-vu-danh-ghen-duoc-len-ke-hoac-truoc-p1-chiec-taxi-bi-an-172230503110512998.htm