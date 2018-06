Bà chủ nhà nghỉ nghi bị nhân tình đâm tử vong

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 15:30 PM (GMT+7)

Bà chủ nhà nghỉ được phát hiện chết, có vết đâm ở ngực. Trước đó, người đàn ông có quan hệ tình cảm đã đến phòng bà rồi rời đi.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 12-6, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nghi phạm sát hại bà Lê Thị N.C (62 tuổi, chủ nhà nghỉ Hồng Cúc tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Công an đang tập trung lực lượng truy bắt đối tượng này.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, nhiều người thân thấy phòng riêng của bà C tại nhà nghỉ khóa cửa nhưng có dấu hiệu bất thường. Sau đó, người thân trong gia đình đã thông báo cho công an địa phương, nhờ hỗ trợ.

Phía ngoài nhà nghỉ

Khu vực trên trong nhà nghỉ

Sau khi phá cửa vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện bà C. nằm bất động, trên cơ thể có vết đâm ở vùng ngực.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo một số người nhà của nạn nhân, gần đây có một người đàn ông thường tới nhà nghỉ để chơi, giữa người này và bà C. có quan hệ tình cảm với nhau. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người này cũng tới phòng của bà C. sau đó thì rời đi.