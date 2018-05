Bố mẹ bàng hoàng phát hiện con tử vong trong phòng trọ

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Vừa mở cửa vào căn phòng trọ ở sài Gòn, bố mẹ anh C. tá hoả khi thấy con trai mình đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Phòng trọ xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 23/5, bố mẹ của anh P.N.T.C (34 tuổi, quê Hà Nội) đi chợ về mở cửa vào căn phòng trọ tại hẻm số 15 đường Ụ Ghe (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM) thì tá hoả khi thấy con trai mình treo cổ bên trong.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân xung quanh cùng chạy đến kiểm tra thì phát hiện anh C. đã chết nên báo công an. Nhận tin báo, Đội điều tra tổng hợp công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo người thân nạn nhân, hoàn cảnh gia đình anh C. rất khó khăn, bố mẹ đã già yếu nên không đi làm được. Trước đây, anh C. làm công nhân cơ khí nhưng đã nghỉ việc hơn 1 tháng nay và hiện tinh thần anh C. không ổn định.