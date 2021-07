Án mạng đau lòng ở TP Thủ Đức

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 16:28 PM (GMT+7)

Bị đánh tàn bạo, người con tâm thần chống trả, gây ra vụ án mạng đau lòng ở TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 20-7, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang tạm giữ nghi can Trần Văn Chơi (tự Bi, SN 1984, ngụ ở địa phương) để điều tra hành vi đâm chết cha ruột tại nhà riêng ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Người dân đau xót trước tình cảnh con đâm chết cha ruột

Theo điều tra ban đầu, Chơi và gia đình đang sinh sống tại ngôi nhà trên đường 47, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Chơi là con trai thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Vài năm trở lại đây, Chơi bị bệnh tâm thần nên được gia đình đưa đi điều trị và hiện ở nhà uống thuốc theo định kỳ.

Ông Trần Văn G. (SN 1959, cha ruột của Chơi) trước đây làm dân phòng ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh.

Ông G. nghỉ làm khoảng 2 năm nay và bị nghiện rượu nặng. Mỗi lần uống rượu say, ông G. thường xuyên đánh đập vợ con, thậm chí dùng hung khí tấn công Chơi. Những lần như thế, hàng xóm đều đến can ngăn nên Chơi mới an toàn.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 19-7, ông G. lại uống rượu say rồi dùng hung khí đánh Chơi. Chơi lao vào tấn công lại rồi cướp được hung khí đâm ông G. tử vong tại chỗ.

