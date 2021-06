3 thiếu nữ “ra oai” dẫn đến… án mạng

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 16:00 PM (GMT+7)

Ở cùng phòng nhưng Ly Na (16 tuổi) hay dẫn con trai về ngủ nên Ái Vy (18 tuổi) và Nguyên Thảo (16 tuổi; ngụ Đà Nẵng) kêu người đến giải quyết. Hậu quả của việc ra oai của 3 thiếu nữ cầm đầu 2 nhóm khiến 1 người chết, nhiều người bị thương…

Từ chuyện cho con trai ngủ chung…

Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đang xác minh, điều tra, xử lý các thanh thiếu niên nam nữ mâu thuẫn, gây gổ đánh nhau khiến một người rơi từ tầng 4 căn hộ xuống đất tử vong.

Bị nhóm của Vy, Thảo tìm đánh nên Trần Văn Tâm chạy trốn, rơi từ tầng 4 xuống vườn ra tử vong tại chỗ.

Lúc 10 giờ ngày 12-6, Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) tiếp nhận tin báo về việc phát hiện thi thể nam thanh niên tại vườn rau bên bãi đất trống sau lưng căn hộ cho thuê The Rabbit House (09 Đinh Thị Hòa, P.An Hải Bắc).

Công an P.An Hải Bắc và Công an Q.Sơn Trà báo cáo sự việc đến cấp trên, và khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra. Nạn nhân được xác định là Trần Văn Tâm (18 tuổi; ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).

Sau khi xác minh, truy xét, lấy lời khai các nhân chứng, mọi nghi vấn liên quan đến cái chết của Tâm được Công an làm rõ. Do thấy Nguyễn Hoàng Ly Na (16 tuổi; ngụ tổ 44, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) nhiều lần dẫn các bạn nam về ngủ chung tại phòng 401 căn hộ The Rabbit House nên Hồ Nguyên Thảo (16 tuổi; ngụ K561/H31/03 Hoàng Diệu, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu) và Trần Ngô Ái Vy (18 tuổi; ngụ thôn Viêm Tây 2, P.Điện Thắng Bắc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) không chấp nhận và quyết định tách ra ở riêng.

13 giờ 30 ngày 11-6, Vy và Thảo đến phòng 401 dọn đồ để về nhà Thảo ở thì Thảo và Na mâu thuẫn. Thảo tát 2 cái vào mặt Na. Na đánh trả. Vy can ngăn rồi cùng Thảo về nhà. Khoảng 14 giờ, Vy và Thảo quay lại phòng 401 để dọn đồ còn lại thì thấy đồ đạc để trong túi nilon bị xới tung.

Trong phòng có nhóm con trai là bạn của Na gồm: Trần Văn Tâm (“Tài”; 18 tuổi; ngụ tổ 34, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng); Nguyễn Quang Đạt (17 tuổi; ngụ tổ 44, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu); Nguyễn Trịnh Quang Vinh (“Bin”, 16 tuổi; ngụ tổ 31 P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); Trần Phước Sang (“Win”; 16 tuổi; ngụ 128 Nguyễn Thị Thập, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê); Trương Văn Quốc Việt (16 tuổi; ngụ tổ 26, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) và Trần Văn Nam (17 tuổi; ngụ thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Thảo tức giận hỏi xem ai lục tung, vứt đồ đạc của Thảo và Vy. Vinh nói: “Tao làm đó. Tao thích. Mày làm gì tao”.

Khu vực vườn rau bên bãi đất trống ạnh căn hộ cho thuê The Rabbit House (09 Đinh Thị Hòa, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) – nơi xảy ra vụ việc.

Vy gọi điện cầu cứu 5 người khác gồm: Nguyễn Phan Ánh Như (18 tuổi; ngụ tổ 66, P.An Khê, Q.Thanh Khê); Huỳnh Tấn Ban (“Gôn”; 17 tuổi; ngụ 06 Hòa Nam 3, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ); Nguyễn Quang Thế (“Ken”; 16 tuổi; ngụ tổ 70, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Phạm Hoài Nam (14 tuổi; ngụ K36/03 Lưu Quang Thuận, P.Mỹ An) và Nguyễn Quốc Thịnh (16 tuổi; ngụ K72/66 Nguyễn Văn Thoại, P.Mỹ An) đến để giúp Vy dọn đồ. Nhóm bạn đến, Vy có vẻ tạo được uy thế liền vung tay tát vào mặt Na. Vy dùng con dao kề cổ, đe dọa Na.

… Đến hậu quả đau lòng

Sự việc đến cao trào khiến 2 nhóm thanh niên hùng hổ chửi bới, thách thức và lao vào ẩu đả. Việt (nhóm của Vy, Thảo) dùng điếu cày bằng gỗ đánh vào đầu Nam (nhóm của Na), gây chảy máu. Hai bên giằng co, đánh nhau và khi nghe người dân báo có Công an thì mọi người giải tán. Đến 21 giờ cùng ngày, Vy, Thảo cùng nhóm bạn và rủ thêm nhiều thanh thiếu niên nữa quay lại căn hộ cho thuê để trả thù nhóm của Na.

Không có Na ở nhà mà chỉ có nhóm bạn của Na nên Vy, Thảo yêu cầu gọi cho Na về để giải quyết, không cho nhóm của Na ra khỏi phòng. Khoảng 30 phút sau, các thanh thiếu niên thuộc nhóm của Vy, Thảo cầm gậy nhôm, thắt lưng, bình chữa cháy, điếu cày… xông lên phòng 401 để đánh nhóm của Na.

Sợ bị nhóm của Vy và Thảo đánh nên Đạt và Tâm trèo qua cửa trong phòng ngủ đi trên tấm lam phía sau tầng 4. Đạt trèo được qua cửa sổ của nhà liền đó thì thấy Tâm bất ngờ rơi từ tầng 4 xuống vườn rau bên ở bãi đất trống cạnh căn hộ. Khi nhảy xuống đất ở vườn rau, trời tối, Đạt không thấy Tâm, nghĩ là Tâm đã chạy trước nên Đạt chạy vào một khách sạn gần đó trốn.

Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) họp bàn về vụ việc.

Những người trong nhóm của Na ở phòng ngủ bị nhóm của Vy, Thảo đánh khiến một số người bị thương phải đưa đi cấp cứu, điều trị. Việt bị thương tích ở vùng đầu, lung và vai; Sơn bị thương tích ở đầu; Sang bị thương ở cánh tay phải; gây bất ổn đến tình hình ANTT tại địa phương. Sáng 12-6, người dân phát hiện Tâm tử vong ở vườn rau cạnh căn hộ The Rabbit House.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tài liệu, chứng cứ ban đầu qua điều tra, Công an Q.Sơn Trà xác định: Tâm tử vong là do tự ngã từ tầng 4 xuống đất, không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực vào cơ thể trước khi chết.

Do đó, vụ việc trên chỉ có dấu hiệu của hành vi “Cố ý gây thương tích”. Công an Q.Sơn Trà tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý vụ việc; triệu tập và tạm giữ các đối tượng liên quan đến vụ án để đấu tranh.

