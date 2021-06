Án mạng tại tại Công ty TNHH Phospin ở Đồng Nai

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 09:00 AM (GMT+7)

Vũ và anh Linh cự cãi lớn tiếng trong lúc đang làm bảo vệ tại Công ty TNHH Phospin thuộc KCN 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ít phút sau, án mạng xảy ra.

Vũ tại cơ quan công an

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý đối tượng Dương Thành Vũ (SN 1983, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) từ tỉnh An Giang về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn, tối ngày 28-5, Vũ và anh Nguyễn Vũ Linh (SN 1991, ngụ TP HCM) cự cãi lớn tiếng trong lúc đang làm bảo vệ tại Công ty TNHH Phospin thuộc KCN 1, Nhơn Trạch.

Ít phút sau đó, Vũ bất ngờ dùng dao đâm anh Linh tử vong. Gây án xong, đối tượng Vũ đã bỏ trốn về quê An Giang. Biết không thể trốn thoát, chiều 31-5, Vũ đã đến đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

