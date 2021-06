Án mạng trong công ty bột cá, 2 người thương vong, đang truy bắt hung thủ

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 12:57 PM (GMT+7)

Sau khi đâm hai đồng nghiệp trọng thương, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ án mạng xảy ra vào tối 23/6, tại Công ty cổ phần bột cá Kim Thành, địa bàn thôn Bình An 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận. Nhận tin báo, Công an thị xã La Gi lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

Công ty nơi xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu, Thông Văn Cường (55 tuổi, ngụ Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận) thấy anh Thái Văn Liêm, quản lý công ty đang đứng ngoài cổng công ty, liền lao đến đâm anh Liêm từ phía sau, khi hai bên giằng co to tiếng thì mọi người trong công ty mới biết, chạy ra can ngăn, liền đó hung thủ đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, các công nhân chạy vào kiểm tra khu nhà trọ thì phát hiện chị Anh cũng bị đâm trọng thương trước đó.

Theo nhận định ban đầu, vụ án trên xảy ra nghi do mâu thuẫn tình ái. Sau khi đâm chị Anh, hung thủ ra cổng thì thấy anh Liêm nên tiếp tục đâm để bỏ trốn.

Do vết thương nặng nên chị Anh đã tử vong tại bệnh viện, anh Liêm đang được điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, phối hợp Công an thị xã La Gi truy bắt hung thủ ngay trong đêm. Đến sáng 24-6 vẫn đang tiếp tục truy tìm.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/binh-thuan-an-mang-trong-cong-ty-bot-ca_114908.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/binh-thuan-an-mang-trong-cong-ty-bot-ca_114908.html