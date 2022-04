An Giang liên tiếp bắt quả tang nhiều đối tượng “chở thuê” hàng cấm

Thứ Sáu, ngày 15/04/2022 12:11 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khi bị bắt quả tang đang vận chuyển hàng hóa chứa chất cấm và hàng hóa không rõ nguồn gốc, các đối tượng đều khai trùng một một cách kỳ lạ đó là "chở thuê".

Sáng 15-4, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết đã bắt quả tang một ôtô vận chuyển nhiều chai thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam.

Lực lượng liên ngành tỉnh An Giang bắt quả tang chiếc ôtô vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14-4, tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện chiếc ôtô biển kiểm soát 67A-137.25 do tài xế Lê Quốc Thiện (37 tuổi; ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vận chuyển 8 thùng giấy bên trong chứa 320 chai thuốc bảo vệ thực vật mang nhãn mác nước ngoài, loại 450 ml/chai, có chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Thiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên; đồng thời thừa nhận được người khác thuê vận chuyển từ huyện Tri Tôn đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với giá 500.000 đồng tiền công.

Tang vật tạm giữ

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tri Tôn ra quyết định tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tiếp tục bắt quả tang Đặng Văn Vũ (SN 1969; ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang vận chuyển 50kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

Đặng Văn Vũ

Phương tiện và tang vật bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

Tại cơ quan công an, Vũ khai vận chuyển thuê số tân dược trên cho một người lạ mặt từ huyện Thanh Bình về thị trấn Chợ Mới.

Tang vật được lực lượng công an phát hiện, bắt giữ ngày 5-4.

Trước đó, vào ngày 5-4, Công an huyện Chợ Mới cũng đã bắt quả tang Trần Duy Linh (SN 1993; ngụ huyện Thanh Bình) vận chuyển 40kg tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-giang-lien-tiep-bat-qua-tang-nhieu-doi-tuong-cho-thue-hang-cam-2...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/an-giang-lien-tiep-bat-qua-tang-nhieu-doi-tuong-cho-thue-hang-cam-20220415103703432.htm