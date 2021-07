Tài xế Grab lao thẳng xe vào chốt CSGT, tố khách có “hàng cấm”

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 22:00 PM (GMT+7)

Tài xế Grab lao thẳng xe vào chốt CSGT đang làm nhiệm vụ ở (Cầu Giấy, Hà Nội), tố khách hàng giấu ma tuý trong người.

Lò Văn Cáng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tối 16/7, đại diện Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao Lò Văn Cáng (SN 1996, ở Thanh Chương, Nghệ An) vì cất giữ ma tuý trong người cho Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cụ thể, vào khoảng 16h15 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở số nhà 18 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, bất ngờ tài xế xe Grab chở theo nam thanh niên mặc áo đen lao thẳng vào vị trí tổ công tác đang đứng.

Lúc này, lái xe Grab tố cáo thanh niên ngồi sau mang theo ma tuý trong người. Cán bộ CSGT nhanh chóng khống chế và kiểm tra trong người nam thanh niên, phát hiện hai gói giấy bạc nghi là ma tuý được giấu trong túi quần.

Đấu tranh tại chỗ, Cáng khai nhận hai gói giấy bạc là ma tuý Cáng mua của một người lạ, đang trên đường bắt xe về Hoài Đức để sử dụng thì bị bắt giữ.

Nguồn: http://danviet.vn/tai-xe-grab-lao-thang-xe-vao-chot-csgt-to-khach-co-hang-cam-5020211672212581.htm