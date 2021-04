Khởi tố tiếp viên hãng hàng không buôn lậu hàng cấm

Thứ Hai, ngày 05/04/2021 15:32 PM (GMT+7)

Lô hàng cấm là cigar có trị giá hơn 2 tỷ đồng, được nhóm đối tượng cung cấp, cất giấu, tiêu thụ tại gần 10 điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, do tiếp viên của một hãng hàng không cầm đầu đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội triệt phá, thu giữ nhiều tang vật liên quan...

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an

Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an TP Hà Nội khám phá chuyên án do Nguyễn Hải Sơn (SN 1978) trú tại Phòng 311 chung cư HC Gold City, có địa chỉ 319 đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là cigar do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp (cigar nhập lậu).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội phòng ngừa đấu tranh án về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án, kết quả thu thập thông tin, tài liệu bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định Nguyễn Hải Sơn là tiếp viên của một hãng hàng không ở Việt Nam. Nguồn cigar nhập lậu do Sơn trực tiếp đặt mua từ các 'đầu nậu' chuyên gom hàng ở các nước Châu Âu (Đức, Pháp, Tây Ban Nha…) hoặc mua lại của một số đối tượng ở tại TP. HCM nhập lậu qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và một phần nguồn cigar được nhập lậu từ Campuchia.

Tang vật vụ án

Cigar được đóng vào các thùng catton có kích cỡ 30x40cm, trọng lượng từ 10 - 15kg. Các đối tượng thường nhập từ 4 đến 6 thùng/ 1 lần, gồm thuốc lá cigar các loại nhãn hiệu Cohiba, Romeo & Julieta…

Sau khi nhận hàng, đối tượng chia nhỏ và cất giấu tại các địa điểm: Phòng 311 và 307 chung cư HC Golden City 319 phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; số 96 Yên Phụ (Số 6 ngõ 130 phố Yên Hoa), phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và số 11A ngõ 81 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Trong khoảng thời gian cuối tháng 3/2021, Nguyễn Hải Sơn nhập một lượng lớn cigar để tiêu thụ tại nhiều nơi...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hải Sơn để điều tra, làm rõ đường dây buôn lậu cigar cực 'khủng' này.

