Ám hiệu của nhóm thiếu niên gây rối trên đường, ném chai thủy tinh vào người lạ

“Phần lớn các đối tượng đều bỏ học, không ít trong số này từ tỉnh ngoài về làm thuê cho quán ăn, có đứa đi học; tất cả đều chưa có tiền án, tiền sự, nhưng cách hành xử lại hết sức manh động”, chỉ huy Đội CSHS CAQ Hà Đông (Hà Nội) thông tin về nhóm gần 20 đối tượng có hành vi gây rối, cố ý gây thương tích, đang bị điều tra.

Còn ít tuổi nhưng những thanh, thiếu niên này đã có nhận thức và hành vi nguy hiểm

Như ANTĐ thông tin, đến ngày 24-9, sau liên tục 2 ngày đêm truy xét, lực lượng Công an quận Hà Đông đã làm rõ và triệu tập khoảng 20 đối tượng liên quan đến vụ gây rối, vô cớ ném chai thủy tinh gây trọng thương người dân. Trước đó đêm 21, rạng sáng 22-9, Công an quận Hà Đông nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân trên trang Fanpage Tuổi trẻ Công an quận Hà Đông, về việc tại địa bàn phường Mộ Lao, Hà Đông có một nhóm thanh thiếu niên di chuyển bằng xe máy không đeo BKS, mang theo hung khí đao, tuýp sắt, vỏ chai bia.... phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi gây mất ANTT.

Đáng chú ý khi gặp những người dân đi đường, mặc dù không quen biết, không có mâu thuẫn, số đối tượng này vẫn manh động ném vỏ chai thủy tinh vào người dân, gây thương tích.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xác minh, quyết tâm sớm làm rõ, truy bắt bằng được toàn bộ ổ nhóm đối tượng trên.

Sau liên tục 2 ngày đêm rà soát, áp dụng liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24-9, lực lượng Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được 14 đối tượng có liên quan. Số đối tượng này đều trong độ tuổi từ 14 đến 18; đa phần bỏ học; có đứa ở tỉnh ngoài về Hà Nội làm thuê…

Căn cứ tài liệu điều tra, bước đầu, CQĐT CAQ Hà Đông đã quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng: Trần Anh Nhật, Nguyễn Cửu Chiến, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Cửu Hải Đăng, Nguyễn Văn Quyết, Lê Tạ Minh Quân, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Mạnh, về hành vi Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Khoản 2 Điều 318 BLHS.

Lời khai của các đối tượng và tài liệu CQĐT thu thập cho thấy, nhóm thanh thiếu niên này tuy chưa có tiền án, tiền sự, nhưng mối quan hệ và suy nghĩ, cách hành xử lại rất đáng lo ngại. Hầu hết trong nhóm không quen biết nhau, mà chỉ “chơi” thông qua mạng xã hội có tên “Trẻ 7.0”.

Ngày 21-9, Đào Tuấn Anh (đã bỏ học; trú ở thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội; đối tượng đang bị lập hồ sơ xử lý do chưa đủ 15 tuổi) nhắn tin trên mạng xã hội qua ứng dụng Messenger chửi nhau với 1 đối tượng không quen biết có tên Facebook là “Na Tra”. Kết thúc “cuộc chửi”, Tuấn Anh hẹn “Na Tra” tối cùng ngày sẽ gặp và đánh nhau tại khu vực quận Hoàng Mai.

Liền sau đó, Tuấn Anh truy cập nhóm “Trẻ 7.0”, tung ám hiệu “Đi đối”. Lâu nay, số thanh thiếu niên hung hãn này kết nhóm, quy ước: đi đối –nghĩa là chuẩn bị hung khí và đã có địa điểm, đối tượng để đánh nhau, gây rối. Một kẻ tung ám hiệu “đi đối” lên nhóm, những đứa còn lại không cần biết mâu thuẫn với ai, ra sao…cứ thể đúng ngày, giờ là có mặt cùng hung khí và chai thủy tinh.

Ám hiệu thứ hai, là “đi bừa” – có nghĩa vẫn tụ tập và mang theo hung khí. Chúng sẽ phóng xe tốc độ cao, lạng lách để tìm xem có ai…ngứa mắt sẽ đánh hoặc ném chai thủy tinh.

Trở lại sự việc đêm 21-9, có thể thấy, ổ nhóm thanh thiếu niên hư này đã thực hiện cả 2 trạng thái “đi đối” và “đi bừa”. Sau khi tìm đối thủ “Na Tra” bất thành, với 10 chiếc xe máy không biển số, chúng chuyển sang việc đi “diễu hành” ở nhiều tuyến đường, phố, qua nhiều quận, huyện; phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi, giơ hung khí lên trời để thị uy….

Khoảng 0h15 ngày 22-9, đến đoạn đường Nguyễn Văn Lộc thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông, đối tượng Trần Anh Nhật đã ném vỏ chai bia trúng vào vùng mặt anh H.B.C (SN 1995; trú tại phường Mộ Lao) đang điều khiển xe máy đi ngược chiều khiến anh C. bị thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Với việc làm rõ gần như toàn bộ ổ nhóm này trong thời gian ngắn, cùng với động thái tố tụng, CQĐT CAQ Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những đối tượng liên quan; trong đó có việc trao đổi, phối hợp với các chính quyền địa phương quản lý chặt những trường hợp vi phạm liên quan, nhưng chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự…

Nguồn: [Link nguồn]