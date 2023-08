Vụ vô cớ cầm dao tấn công hàng xóm tại chung cư The Light: Người đàn ông đã chuyển đi nơi khác, cư dân thở phào

Ngày 16/8, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại chung cư The Light (Tố Hữu, Nam Từ Liêm) liên quan đến vụ việc ông N.X.H (57 tuổi) vô cớ cầm dao tấn công hàng xóm là anh H.Q.L, từ sau khi được cơ quan công an triệu tập làm việc, ông H hiện đã chuyển đi nơi khác.

Hình ảnh anh H.Q.L bị ông H vô cớ cầm dao tấn công sáng ngày 21/7. Ảnh cắt từ clip

Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, ngày 25/7 vừa qua ông H đã được công an quận Nam Từ Liêm triệu tập lên làm việc, từ đó đến nay không ai còn thấy người đàn ông này.

"Sau khi bị cơ quan công an mời lên làm việc, từ thời điểm đấy không ai thấy ông H nữa, chắc là đã chuyển hẳn đi nơi khác rồi. Ông ấy chuyển đi mọi người trong chung cư cũng thở phào, không còn phải lo lắng, sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình", một cư dân tại đây cho biết.

Chung cư The Light (Tố Hữu, Nam Từ Liêm) nơi xảy ra vụ việc.

Anh Đỗ Văn Tính, sinh sống tại tháp B, chung cư The Light vẫn nhớ như in việc ông H chửi bới, đe dọa trẻ con tại sân chơi khi chúng gây ồn ào. Theo anh Tính trước đây đã nhiều lần ông H cầm dao đe dọa cả người lớn và trẻ con tại chung cư, mọi người cũng đã nhiều lần làm đơn gửi tới cơ quan công an, chỉ mong sự việc sớm được giải quyết dứt điểm để cư dân an tâm.

"Ông H có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên có những hành động mất kiểm soát gây nguy hiểm cho cư dân, nếu hôm ấy anh L không né được nhát dao ấy thì chắc chắn án mạng đã xảy ra, cần phải có biện pháp để xử lý những trường hợp như vậy", anh Tính nói.

Căn phòng ông H. liền với gia đình anh L. tại tầng 6, tháp B chung cư The Light.

Trao đổi với PV, bà Hà Thị Minh Thanh - Trưởng ban quản lý tòa nhà thông tin thêm, sau khi đơn vị có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn, đề nghị bắt khẩn cấp đối với ông N.X.H. thì từ thời điểm trên ông H. đã chuyển đi nơi khác.

"Phía ban quản lý cũng đã liên hệ với công an quận Nam Từ Liêm để trao đổi thông tin, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Đối với vụ việc như vậy, bên công an cho biết phải mất vài tháng mới có thể đưa ra kết luận, tạm thời ông H sẽ không về lại tòa nhà nữa", bà Thanh nói.

Để tìm hiểu thông tin về quá trình điều tra vụ việc, PV đã liên hệ với UBND phường Trung Văn cũng như công an Quận Nam Từ Liêm vậy nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, sáng 21/7, anh H.Q.L. (sống tại tầng 6, tòa B, chung cư The Light) đang ở trong căn hộ chung cư cùng 4-5 cháu bé ăn sáng, bất ngờ bị ông N.X.H. cầm dao lao vào tấn công. May mắn, nạn nhân tránh được và dùng chiếc ghế gỗ để chống cự rồi đóng cửa lại.

Sự việc xảy ra khiến nhiều cư dân sinh sống tại đây không khỏi lo lắng, vì trước đó ông H đã nhiều lần cầm hung khí đe dọa, chửi bới trẻ nhỏ trong khu chung cư.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]