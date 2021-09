9 cô gái "mở tiệc" thác loạn tập thể cùng nhóm bạn trai trong nhà nghỉ

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra nhà nghỉ Nữ Hoàng, cơ quan công an đã phát hiện 17 nam, nữ thanh niên đang tụ tập thác loạn tại đây.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Tam Nông đang củng cố hồ sơ, xử lý 17 đối tượng có hành vi tụ tập Sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhà nghỉ Nữ Hoàng nơi các đối tượng chọn làm “bãi đáp”

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/9, Công an huyện Tam Nông kiểm tra hành chính nhà nghỉ Nữ Hoàng, thuộc khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ do Hoàng Phương (SN 1980, ở khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng 506 có 17 đối tượng, gồm 9 nữ, 8 nam đang có hành vi "bay lắc".

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ ½ viên nén màu xanh, 19 túi nilon có dính chất bột màu trắng, 1 bộ loa, đèn chiếu và nhiều vật dụng để “chơi” ma tuý. Qua test nhanh, cơ quan công an xác định 15/17 đối tượng dương tính với ma túy.

Nhóm nam nữ tụ tập thác loạn bằng ma tuý bị bắt quả tang

Quá trình điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận ½ viên nén màu xanh và 19 túi nilon có dính chất bột màu trắng thu giữ tại phòng 506 nhà nghỉ Nữ Hoàng là Ketamin và thuốc lắc do Nguyễn Ngọc Sang (SN 1988, ở xã Phú Nham, huyện Phù Ninh) mua về và tổ chức cho cả nhóm cùng sử dụng.

Đối tượng đến thuê phòng là Nguyễn Hồng Phú (SN 1991, ở khu Núi Voi, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/9-co-gai-mo-tiec-thac-loan-tap-the-cung-nhom-ban-trai-trong-nha-nghi-502021791...Nguồn: http://danviet.vn/9-co-gai-mo-tiec-thac-loan-tap-the-cung-nhom-ban-trai-trong-nha-nghi-5020217918585200.htm