Đôi nam nữ "mây mưa" trong nhà nghỉ, lộ nhân vật đứng sau trang web gái gọi

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 16:00 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện một đôi nam nữ đang trao đổi tình - tiền trong một nhà nghỉ.

Bùi Huy Lực tại trụ sở công an.

Ngày 30/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an thị xã Duy Tiên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Huy Lực (SN 2002, trú Đồng Tâm, Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 26/8, tổ công tác của Công an thị xã Duy Tiên kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Sao Mai thuộc tổ dân phố 3, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên. Tại đây, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm đồng thời mời hai người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do Bùi Huy Lực môi giới thực hiện cuộc giao dịch tình - tiền với giá 300 nghìn đồng/lượt và 700 nghìn đồng/lần qua đêm. Căn cứ tài liệu điều tra và chứng cư thu thập được, cơ quan công an đã làm rõ Bùi Huy Lực là đối tượng điều hành môi giới mại dâm.

Tại cơ quan công an, Lực thừa nhận hành vi môi giới và khai nhận vào khoảng tháng 6/2021, bản thân có lập trang website “Gái gọi Đồng Văn” đăng tin quảng cáo tìm khách mua dâm và điều hành gái khi có khách liên hệ.

Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/doi-nam-nu-may-mua-trong-nha-nghi-lo-nhan-vat-dung-sau-trang-web-gai-goi-50202130815593862.htm