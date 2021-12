Bí mật trong căn hộ cao cấp ở trung tâm TP Huế lúc rạng sáng

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 09:19 AM (GMT+7)

Công an ập vào kiểm tra một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp nằm ở trung tâm TP Huế lúc rạng sáng và phát hiện 17 đối tượng đang được phục vụ "tiệc" ma túy.

Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 15-12 cho biết, đã di lý Nguyễn Sĩ Dũng (SN 1994, ngụ phường An Cựu, TP Huế) từ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ra Huế để phục vụ điều tra hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Dũng được di lý về Huế

Trước đó, sau khi quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dũng và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1998; ngụ phường An Cựu) về hành vi trên.

Dũng đã bỏ trốn lên phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột nhưng bị lực lượng Công an TP Huế bắt được.

Các đối tượng liên quan

Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 15-11, Đội CSĐTTP về Ma túy cùng Công an phường Xuân Phú (TP Huế) kiểm tra hành chính đột xuất tại một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp nằm trên đường Tố Hữu. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Đạt cùng 17 đối tượng khác có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy tất cả đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Sĩ Dũng là đối tượng thuê căn hộ này và thuê Đạt phục vụ các đối tượng đến sử dụng trái phép chất ma túy.

