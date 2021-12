17 nam, nữ thanh niên thác loạn trong 3 phòng khách sạn

Thứ Tư, ngày 29/12/2021 20:18 PM (GMT+7)

Kiểm tra 3 phòng trong khách sạn, cơ quan công an đã phát hiện 17 nam, nữ thanh niên đang làm điều mờ ám.

Ngày 29/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà vừa phát hiện, bắt quả tang một nhóm nam, nữ thanh niên tụ tập thác loạn bằng ma tuý.

Hiện trường nhóm nam, nữ thang niên tụ tập thác loạn bằng ma tuý

Cụ thể, vào tối 19/12, các trinh sát đã ập vào kiểm tra khách sạn Vivian tại số 01 An Cư 6, phường An Hải Bắc. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 3 phòng có 17 nam, nữ thanh niên đang say sưa bay lắc, thác loạn bằng ma túy.

Khám xét từng phòng, lực lượng công an đã phát hiện nhiều đĩa sứ có chứa ma túy tổng hợp dạng Ketamin và mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ từ loa đèn công suất lớn, dầu gió phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Làm việc với quản lý kiêm chủ hợp đồng đứng ra thuê khách sạn là Phạm Thanh Hưng (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), cơ quan công an nhận thấy khách sạn này được Hưng trang bị đầy đủ; từ trong ra ngoài đều có camera giám sát, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Qua test nhanh xác định 10 thanh niên dương tính với chất ma túy.

Hiện 5 thanh niên trong 3 phòng gồm Dương Quang Tú; Nguyễn Đức Hoàng; Nguyễn Cao Xuân My; Nguyễn Thanh Trung và Trần Kim Vinh (cùng trú TP Đà Nẵng) đang bị tạm giữ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và củng cố hồ sơ để xử lý hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng Phạm Thanh Hưng bị tạm giữ về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nguồn: http://danviet.vn/17-nam-nu-thanh-nien-thac-loan-trong-3-phong-khach-san-502021291220194135.htmNguồn: http://danviet.vn/17-nam-nu-thanh-nien-thac-loan-trong-3-phong-khach-san-502021291220194135.htm