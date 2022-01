Nửa đêm đột nhập vào ngân hàng khống chế bảo vệ, đục két sắt

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 08:00 AM (GMT+7)

Sau khi đột nhập vào Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Ninh khống chế, trói bảo vệ rồi phá 2 két sắt của ngân hàng.

Ngày 1-1, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Ninh (SN 1985, trú tại thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng hơn 0 giờ ngày 25-12, ông Phùng Quốc V (60 tuổi, là bảo vệ) đang ngủ trong Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Giàng tại thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thì bất ngờ bị 1 đối tượng đội mũ len trùm kín đầu chỉ để hở 2 mắt, đeo găng tay, dùng dao khống chế, lấy băng dính đen bịt mồm, trói tay người bảo vệ này. Tiếp đó, đối tượng lôi ông V. tới trong khu vực quầy giao dịch và tiếp tục dùng băng dính trói 2 chân ông V.

Sau khi khống chế được người bảo vệ, đối tượng này dùng đục và búa sắt cậy phá 2 két sắt của ngân hàng nhưng không được. Đến 3 giờ cùng ngày, sợ bị phát hiện, đối tượng này đã rút khỏi hiện trường. Lúc này ông V. tự cởi trói và gọi điện báo cho lãnh đạo phòng giao dịch.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Cẩm Giàng cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định nghi phạm đột nhập vào Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Giàng, khống chế bảo vệ , hòng cướp tài sản là Vũ Văn Ninh, (SN 1985, trú tại thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng).

Bước đầu, Công an huyện Cẩm Giàng xác định, vào khoảng 0 giờ 10 ngày 25-12, Vũ Văn Ninh đội mũ len trùm kín đầu chỉ để hở mắt, đeo găng tay, cầm theo 1 búa sắt, 1 thanh đục kim loại, 1 dao bầu, 1 cuộn băng dính đi bộ từ nhà đến trụ sở Phòng giao dịch Tân Trường của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Giàng tại thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường rồi trèo tường vào khuôn viên phòng giao dịch, dùng thanh đục cậy phá cửa phía đông. Nhìn thấy bên trong còn có một lớp cửa xếp được khóa bằng 2 ổ khóa Việt Tiệp, Ninh tiếp tục dùng thanh sắt để phá khóa, mở cửa đi vào bên trong.

Sau đó, Ninh đã lẻn vào phòng ngủ của ông Phùng Quốc V., dùng dao khống chế, trói ông V. rồi dùng đục và búa sắt cậy phá 2 két sắt của ngân hàng nhưng không được. Đến 3 giờ cùng ngày, Ninh bỏ về nhà, cất giấu dụng cụ gây án rồi đi ngủ…

