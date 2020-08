10 tháng truy lùng "bóng ma" đêm hiếp dâm nhiều phụ nữ ở Ninh Thuận

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sau hơn 10 tháng xác lập chuyên án truy xét, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã lật tẩy hành tung "bóng ma" đêm ở làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải từng gây ra nhiều vụ hiếp dâm, cướp tài sản khiến cho nhiều người dân ở nơi này lo sợ.

"Bóng ma" đêm ở làng biển

2h sáng ngày 24-5-2019, một người phụ nữ họ Võ, 38 tuổi, ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, đang ngon giấc ngủ với hai đứa con nhỏ, trong khi chồng chị còn đang tất bật hành nghề đánh bắt hải sản giữa biển khơi xa trên tàu cá của người cùng làng.

Giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng động bất thường từ phía cánh cửa căn nhà đơn sơ, chị Võ vừa bật dậy bước ra khỏi giường thì "bóng ma" ập vào đưa tay bịt mồm chị, tay còn lại cầm kéo khống chế rồi cất tiếng đe dọa sát hại tính mạng nếu nạn nhân kêu la.

Trong lúc hung thủ đẩy nạn nhân vào phòng tắm giặt để thực hiện mưu tính hiếp dâm, thì một trong hai đứa con của người phụ nữ cựa mình khóc nhè, nhưng "bóng ma" vẫn thản nhiên đưa tay lấy con dao bầu trên gian bếp ở kế bên phòng tắm rồi ra lệnh cho nạn nhân bước đến bên giường bế đứa trẻ lên để ru ngủ nhưng không được kêu la.

Do quá hoảng sợ và lo ngại hung thủ sát hại cả ba mẹ con nên người phụ nữ chỉ biết im lặng, ôm lấy đứa con bên góc giường để vỗ về, trong khi kẻ lạ mặt thản nhiên mở tủ lục lọi, tìm kiếm tiền vàng rồi cướp đoạt 3 triệu đồng trước khi vượt qua hàng rào tẩu thoát trong bóng đêm đen.

Ông Nguyễn Thành Phú - Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải khen thưởng cho Ban chuyên án.

Giữa lúc các trinh sát ở Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Ninh Hải đang truy xét nguồn tin tố giác tội phạm của người phụ nữ họ Võ thì "bóng ma" đêm lại xuất hiện tại nhà người phụ nữ họ Đỗ, trú ở Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải vào tầm nửa đêm 29-6-2019.

Trong lúc nạn nhân 29 tuổi cùng với hai đứa con nhỏ đang nằm ngủ thì có tiếng người gọi từ ngoài cửa. Gượng dậy trong trạng thái còn lơ mơ ngái ngủ, người phụ nữ họ Đỗ nhầm tưởng chồng mình trở về sau chuyến đi biển đánh bắt cá nên bước ra mở cửa.

Trong một giây, "bóng ma" đêm cầm kéo ập vào khống chế, đe dọa tính mạng nữ chủ gia rồi đẩy nạn nhân vào góc nhà để…hiếp dâm. Trước khi tẩu thoát, kẻ giở trò đồi bại còn tìm kiếm tiền, vàng để cướp đoạt nhưng không có, rồi lớn tiếng đe dọa sẽ quay trở lại sát hại nếu nạn nhân kêu la hoặc báo cáo Công an.

Cùng với cẩn trọng tìm kiếm, thu thập mẫu tóc của đối tượng gây án khi khám nghiệm hiện trường và khi đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải để giám định pháp y về xâm hại tình dục, hai mũi trinh sát, điều tra viên do Đại úy Lê Anh Phương - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Ninh Hải, chỉ huy tiến hành xác minh, thu thập lời khai của nạn nhân đồng thời rà soát mối quan hệ sinh hoạt của hàng chục đối tượng ở địa phương trước, trong và sau thời điểm xảy ra hai vụ hiếp dâm, cướp tài sản nêu trên để sàng lọc.

Tuy nhiên cả hai vụ án xảy ra vào tầm nửa đêm, đối tượng gây án đột nhập bất ngờ, sử dụng hung khí đe dọa tính mạng khiến nạn nhân hoảng loạn, không thể nào ghi nhớ chính xác đặc điểm nhận dạng hung thủ, nên các trinh sát, điều tra viên vấp phải rất nhiều khó khăn trong hoạt động điều tra truy xét hành tung thủ phạm.

Giữa lúc nguồn tin về hai vụ hiếp dâm, cướp tài sản nêu trên chưa lắng dịu, nhiều phụ nữ ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải vẫn đang hoang mang lo lắng thì hai vụ án khác phát sinh với những thủ đoạn, tình tiết như đã xảy ra tại nhà hai người phụ nữ họ Võ và họ Đỗ.

Đêm 18-8-2019, một "bóng ma" cắt đứt sợi dây thừng neo giữ cửa chính căn nhà đơn sơ của người phụ nữ họ Nguyễn, 23 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải. Nạn nhân chưa kịp kêu la cầu cứu thì hung thủ đã gí dao vào cổ đe dọa sát hại rồi đẩy chị ngã xuống giường để giở trò hiếp dâm.

Do tiếng va đập khi xô đẩy mạnh nên đứa con nhỏ của nữ gia chủ thức giấc la khóc nên "bóng ma" chuyển hướng dò tìm tài sản trong vài phút rồi vội vã tẩu thoát sau khi cướp đoạt được 200.000 đồng. Đến 1h30 sáng hôm sau (19-8-2019) "bóng ma" đêm tái xuất tại nhà một người phụ nữ họ Nguyễn khác, trú ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải. Bất chấp người đàn bà này đã ở tuổi 70, hung thủ vẫn cầm kéo khống chế để hiếp dâm rồi cướp đoạt 900.000 đồng trong túi quần của nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Thủ phạm Trần Văn Tân sau khi bị bắt giữ.

Truy lùng thủ phạm

4 vụ hiếp dâm, cướp tài sản lần lượt xảy ra ở làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải vốn là địa bàn nhiều năm yên ả đã gieo thêm nhiều nỗi hoang mang, lo lắng trong tâm trí người dân, trong khi đó không riêng những cán bộ chỉ huy, lãnh đạo mà mỗi trinh sát, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Ninh Hải cũng trăn trở, lo toan trước hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh của thủ phạm.

Theo chỉ đạo của Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, cuối tháng 8-2019, một mũi trinh sát dày dạn kinh nghiệm đấu tranh khám phá án mờ ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận được lệnh tăng cường hỗ trợ Công an huyện Ninh Hải xác lập chuyên án truy xét do Thượng tá Lê Văn Bảo - Trưởng Công an huyện Ninh Hải, làm Trưởng ban.

Theo mô tả của các nạn nhân, thủ phạm có đặc điểm nhân dạng bề ngoài với vóc dáng, chiều cao giống nhau, hung khí mang theo là chiếc kéo, thời gian gây án vào tầm nửa đêm đến rạng sáng, đặc biệt là lời lẽ đe dọa đậm chất giọng, âm ngữ địa phương, thủ phạm thông thạo địa bàn và biết rõ thời điểm người chồng của nạn nhân đang bận mưu sinh trên biển bằng nghề đánh cá để đột nhập gây án…nên nghi can phải là cư dân ở xã Thanh Hải.

Mũi trinh sát do Thiếu tá Trần Đức Quyền - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Ninh Hải, tiếp tục bám địa bàn, rà soát từng hộ gia đình ở xã Thanh Hải và đã xác lập danh sách các đối tượng cần tập trung xác minh, sàng lọc, đồng thời cung cấp thông tin cho người dân biết rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản để chủ động cảnh giác, phối hợp Công an truy chặn.

Mũi trinh sát thứ hai do Đại úy Lê Anh Phương - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Ninh Hải, chỉ huy đã thu thập mẫu ADN của hàng chục đối tượng nghi vấn để trưng cầu giám định và so sánh với mẫu AND của thủ phạm để lại trên quần áo, thân thể nạn nhân các vụ hiếp dâm, cướp tài sản nhưng không tìm thấy kết quả trùng khớp. Lúc này, các trinh sát được lệnh mai phục gần những căn nhà có khả năng thủ phạm đột nhập gây án.

Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 9 cán bộ - chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án.

Cuối tháng 6-2020, các trinh sát đã xác định được nghi can nổi cộm nhất là Trần Văn Tân (SN 2002) trú ở thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Khi các điều tra viên tiếp xúc nghi can này với những lý do khác, Trần Văn Tân có động thái rất thản nhiên, tự tin, đến lúc trinh sát bất ngờ "đánh động" khi hỏi đối tượng này có nghe thông tin về "bóng ma" đêm đột nhập nhà dân gây án hiếp dâm, cướp tài sản hay không, thì gương mặt đối tượng này biến sắc khác thường, nên các trinh sát "mời" gã thanh niên này về Công an huyện Ninh Hải để thu thập mẫu tóc gửi đến Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP HCM trưng cầu giám định AND. Kết luận kiểu gen nam giới thu thập được trên thân thể một nạn nhân đã bị hiếp dâm trùng với kiểu gen thu được của Trần Văn Tân.

Từ chứng cứ khoa học hình sự này, các điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải tập trung đấu tranh quyết liệt với nghi can. Khi biết không thể chối cãi được nữa, Trần Văn Tân khai nhận đã gây ra 4 vụ hiếp dâm, cướp tài sản ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải.

Ngày 17-7-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tân về hai tội danh "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Chuyên án kết thúc, chân tướng "bóng ma" đêm ở làng biển Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải đã lộ diện, nỗi lo của người dân địa phương đã được giải tỏa, trả lại bình yên cho vùng quê này.

