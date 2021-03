1 thanh niên chết bất thường cạnh xe máy ở Quảng Nam

Chủ Nhật, ngày 14/03/2021 21:00 PM (GMT+7)

Người dân phát hiện nam thanh niên nằm chết trên đường tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với thương tích ở đầu, bên cạnh chiếc xe máy dựng ven đường.

Chiều 14-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) điều tra nguyên nhân cái chết khá bất thường của một nam thanh niên.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Nam Giang tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên tử vong trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Cà Dy, huyện Nam Giang.

Hiện trường cho thấy nam thanh niên bị thương tích ở vùng đầu, máu chảy một đoạn dài, trên đầu vẫn đang đội mũ bảo hiểm. Cách thi thể vài mét có chiếc xe máy của nạn nhân, trên xe có một thùng hàng vẫn đang được buộc chặt. Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị vỡ xương hàm.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh Nghiêm Đình Huy (SN 1996, quê ở tỉnh Thanh Hóa). Nam thanh niên này hành nghề buôn bán hàng dạo tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

