Xem cá sấu dài hơn 30m bay lượn ở biển Quy Nhơn

Chiều 20/6, bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai trở nên sôi động khi hàng trăm cánh diều nghệ thuật khổng lồ sẵn sàng cất cánh trong khuôn khổ cuộc thi biểu diễn diều không xương, diều bầy.

Theo UBND phường Quy Nhơn, cuộc thi là một hoạt động nằm trong Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026, với sự tham gia của 12 đội diều trên cả nước, với gần 300 con diều.

Cuộc thi nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc đặc trưng của nghệ thuật diều. Đồng thời, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Tham gia cuộc thi, câu lạc bộ diều Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), mang đến nhiều mẫu diều có kích thước lớn, thiết kế độc đáo. Trong đó, cặp diều hình cá sấu khổng lồ trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện trên bãi biển.

Anh Hà Hoàng Huy (31 tuổi, thành viên câu lạc bộ diều Cái Bè) cho biết, diều cá sấu với chiều dài 33m. Theo anh Huy, các đội tham gia năm nay đều chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều mẫu diều đẹp, sáng tạo và có quy mô lớn.

Diều cá sấu dài hơn 30m tung bay trên bầu trời biển Quy Nhơn.

Những con diều khổng lồ từ từ vươn mình lên không trung, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa biển trời Quy Nhơn.

Diều tạo hình những chú gấu khổng lồ tung bay trên biển trời Quy Nhơn.

Nhiều con diều có hình dáng sinh động như cá đuối, bạch tuộc, cá voi, ngựa... cũng được các câu lạc bộ diều trên cả nước mang đến Quy Nhơn. Mỗi cánh diều mang một màu sắc và phong cách riêng, thể hiện sự sáng tạo, công phu của các nghệ nhân.

Đông đảo người dân, du khách tập trung về bờ biển Quy Nhơn để xem cuộc thi thả diều.