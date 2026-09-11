Từ lời giới thiệu của Bí thư xã đến hành trình “săn” dải Ngân Hà ở Long Cốc

Những đồi chè xanh mướt, tròn như những chiếc bát úp từ lâu đã trở thành hình ảnh đặc trưng của Long Cốc (tỉnh Phú Thọ). Thời gian gần đây, vùng đất này được biết đến rộng rãi hơn trên mạng xã hội nhờ một cách quảng bá khá đặc biệt: Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc trực tiếp đứng trước máy quay, giới thiệu cảnh sắc, con người và những trải nghiệm du lịch của địa phương.

Cảnh đẹp tại Long Cốc thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Ảnh: @amazinglongcoc

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc, cùng ê-kíp tranh thủ những buổi sáng sớm hoặc thời gian ngoài giờ để ghi hình. Có những ngày từ khoảng 5h, ông đã có mặt trên đồi chè để săn biển mây, ghi lại cảnh bình minh và giới thiệu những câu chuyện về vùng đất, con người nơi đây.

Không chỉ giới thiệu những cảnh đẹp quen thuộc, các video còn hướng người xem đến những trải nghiệm cụ thể tại Long Cốc, trong đó có ngắm sao, khám phá đồi chè và tìm hiểu đời sống người dân địa phương. Sau thời gian ngắn, loạt video của ông Trung đã thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Từ một bài đăng trên Threads đến chuyến đi trong 18 giờ

Cũng từ những nội dung quảng bá này, Long Cốc đến gần hơn với những du khách chưa từng đặt chân tới nơi đây.

Một gia đình ở Hà Nội chia sẻ trên Threads khi tình cờ biết đến Long Cốc qua tài khoản “Amazing Long Cốc”, được cho là kênh gắn với hoạt động quảng bá du lịch của địa phương. Ngày 31/8, thông tin về khả năng quan sát dải Ngân Hà vào tối 1/9 được đăng tải trên tài khoản này. Gia đình sau đó quyết định lên đường. Khoảng hơn 15h ngày 1/9, ô tô bắt đầu xuất phát từ Hà Nội. Sau hơn 2 giờ di chuyển, khoảng 17h30, đoàn có mặt tại khu vực đồi chè Móng Ngựa của Long Cốc.

Khung cảnh thiên nhiên tại Long Cốc được một gia đình tại Hà Nội ghi lại. Ảnh: @thuyttp

Thời điểm này cũng vừa lúc ánh nắng bắt đầu chuyển sang màu vàng, tạo điều kiện để ngắm hoàng hôn giữa những triền chè đặc trưng của vùng đất được ví như những “bát úp” khổng lồ. Từ trên cao, những đồi chè nối tiếp nhau thành từng lớp, trải dài giữa không gian núi đồi. Khi Mặt Trời dần khuất sau đường chân trời, ánh sáng cuối ngày phủ lên các luống chè, tạo nên khung cảnh khác hẳn so với thời điểm ban ngày.

Đêm Long Cốc và cơ hội ngắm dải Ngân Hà

Nếu hoàng hôn là trải nghiệm quen thuộc ở những vùng đồi núi, điểm khiến hành trình Long Cốc trở nên đặc biệt hơn là khoảng thời gian sau khi trời tối.

Dải Ngân Hà (Milky Way) là thiên hà chứa Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Khi quan sát từ những khu vực ít ô nhiễm ánh sáng, phần sáng của thiên hà có thể hiện lên như một dải sáng mờ trải dài trên bầu trời đêm.

Bầu trời đêm tuyệt đẹp tại Long Cốc. Ảnh: @thuyttp

Long Cốc có những khu vực tương đối xa nguồn sáng đô thị, vì vậy trong điều kiện thời tiết phù hợp, du khách có cơ hội quan sát bầu trời đêm và dải Ngân Hà. Đây cũng là một trong những trải nghiệm được chính kênh Amazing Long Cốc giới thiệu tới những người quan tâm đến điểm đến này.

Tất nhiên, việc có quan sát được dải Ngân Hà rõ hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mây, độ trong của bầu trời và điều kiện ánh sáng tại thời điểm quan sát. Vì vậy, đây nên được xem là một trải nghiệm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, thay vì một “đặc sản” có thể chắc chắn xuất hiện mỗi đêm.

Du khách ghi lại hình ảnh bầu trời đêm tuyệt đẹp. Ảnh: @amazinglongcoc

4h30 lên đồi, đón bình minh

Sau một đêm ở Long Cốc, hành trình tiếp tục từ khoảng 4h30 sáng. Đây cũng chính là khung giờ mà Bí thư xã Nguyễn Hoàng Trung cùng ê-kíp thường bắt đầu những buổi ghi hình để săn bình minh và biển mây. Theo chia sẻ của ông Trung, muốn ghi được cảnh đẹp nhất phải có mặt từ rất sớm, bởi chỉ vài giờ sau, khi nắng lên, khung cảnh trên đồi chè đã thay đổi đáng kể.

Với du khách, việc thức dậy từ sáng sớm cũng giúp hoàn thiện hành trình đặc biệt tại Long Cốc. Từ ánh chiều tà hôm trước đến bầu trời đêm và những tia nắng đầu tiên của ngày mới, cảnh sắc nơi đây thay đổi liên tục chỉ trong vài giờ.

Bí thư xã trực tiếp livestream quảng bá du lịch địa phương. ﻿Clip: @amazinglongcoc

Một cách quảng bá du lịch bắt đầu từ chính người đứng đầu xã

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện Long Cốc không chỉ nằm ở cảnh đẹp của những đồi chè mà còn ở cách địa phương chủ động đưa hình ảnh quê hương lên mạng xã hội.

Bí thư xã Long Cốc cho rằng quảng bá du lịch không nên chỉ dừng ở việc cho mọi người thấy một cảnh đẹp. Điều quan trọng hơn là khiến du khách muốn đến, trải nghiệm các dịch vụ của người dân và quay trở lại. Vì thế, nội dung trên kênh Amazing Long Cốc được mở rộng từ cảnh quan sang văn hóa, sản phẩm địa phương, ẩm thực và đời sống.

Ảnh: Amazing Long Cốc

Từ những video ấy, một điểm đến vốn quen thuộc với người dân địa phương đang được nhiều du khách biết đến hơn. Và với những người lần đầu đặt chân tới Long Cốc, hành trình chỉ kéo dài khoảng 18 giờ cũng đủ để cảm nhận 3 diện mạo khác nhau của vùng đồi chè: Hoàng hôn, bầu trời đêm và bình minh.

Đó cũng là cách một điểm đến có thể được kể lại theo một câu chuyện mới: Không chỉ “đẹp để ngắm”, mà còn có những trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách qua một đêm.

Một điểm đáng chú ý của hành trình là chi phí không quá cao nếu chủ động phương tiện di chuyển từ Hà Nội. Gia đình lựa chọn tự lái ô tô từ Hà Nội đến Long Cốc, sau đó sử dụng xe ôm tại địa phương để di chuyển đến các điểm trải nghiệm trên đồi. Tổng chi phí cho các dịch vụ tour, bữa tối và nghỉ qua đêm là khoảng 1,4 triệu đồng cho 2 người. Bên cạnh đó, chi phí xe ôm trong hành trình là 340.000 đồng/2 người. Như vậy, riêng các khoản dịch vụ tại điểm đến và di chuyển bằng xe ôm, chuyến đi tiêu tốn khoảng 1,74 triệu đồng cho 2 người, chưa tính chi phí nhiên liệu cho ô tô tự lái từ Hà Nội. Với lịch trình kéo dài từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, mức chi phí này giúp Long Cốc trở thành một lựa chọn phù hợp cho những nhóm nhỏ muốn tìm một điểm đến gần Hà Nội, vừa có cảnh quan thiên nhiên, vừa có trải nghiệm nghỉ qua đêm và săn bầu trời đêm.