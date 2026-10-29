Thiên đường du lịch Phuket ngổn ngang bùn đất sau mưa lũ

Theo hãng tin Associated Press, lũ quét xảy ra sau trận mưa lớn trong đêm 25 và rạng sáng 26/10, ảnh hưởng đến cả ba huyện của đảo Phuket, gồm Mueang Phuket, Kathu và Thalang. Nước tràn vào khu dân cư, cuốn theo bùn đất, đá tảng, khiến nhiều tuyến đường ngập lụt và giao thông gián đoạn. Ảnh: AP

Khoảng 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tại thời điểm đưa tin ngày 26/10, chính quyền chưa ghi nhận thiệt hại về người do trận lũ. Một số du khách phải ở lại khách sạn khi đường sá chưa bảo đảm an toàn để di chuyển. Ảnh: NBT Phuket

Theo The Nation Thailand, lượng mưa tại khu vực Ban Na Yai đạt 117 mm trong 24 giờ tính đến ngày 26/10. Mưa lớn khiến nước lũ tràn qua nhiều khu vực, trong khi đất đá từ sườn đồi đổ xuống đường, gây hư hại nhà cửa, cửa hàng và phương tiện. Video: FTN News

Lực lượng chức năng huy động máy móc dọn bùn đất, khơi thông hệ thống thoát nước và khắc phục hậu quả. Ảnh: AP

Patong, khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng thuộc huyện Kathu, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Khoảng 3h05 ngày 26/10, dòng nước mang theo bùn đất và đá từ khu vực đồi Khao 50 Pi tràn xuống khu dân cư Na Nai, đặc biệt quanh các tuyến Soi Nanai 5 và Soi Nanai 8. Ảnh: NBT Phuket

Theo The Phuket News ngày 27/10, nghị sĩ Chalermpong Saengdee ước tính thiệt hại do lũ quét và sạt lở tại Patong khoảng 100 triệu baht, tương đương 77 tỷ đồng. Đây là con số sơ bộ trong khi công tác khắc phục vẫn tiếp diễn. Ảnh: Patong Municipality

Đến ngày 27/10, tình hình giao thông tại một số khu vực đã cải thiện. Theo thông báo của Tổng cục Du lịch Thái Lan, phần lớn đường ở Patong và Kamala đã lưu thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, một đoạn đường Nanai tại Patong tạm đóng từ 10h đến 16h cùng ngày để sửa chữa và dọn dẹp. Ảnh: Patong Municipality

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn tại miền nam nước này trong ngày 28/10, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở, nhất là ở khu vực chân đồi, gần dòng chảy và vùng trũng thấp. Người dân và du khách được khuyến cáo theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra tình trạng giao thông trước khi di chuyển và tránh những khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Patong Municipality

Patong nằm ở bờ biển phía tây đảo Phuket, thuộc huyện Kathu, là một trong những khu nghỉ dưỡng và vui chơi sôi động nhất Thái Lan. Nơi đây nổi tiếng với bãi biển dài, các khách sạn, nhà hàng, quán bar và phố giải trí Bangla, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Ảnh: Novotel Phuket Resort