Trekking hồ Mắt Ngọc - viên ngọc xanh của Hòa Bình

Cách Hà Nội khoảng 105km, hồ Mắt Ngọc thuộc xóm Ngòi, xã Mường Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Những năm gần đây hồ trở thành điểm đến được nhiều du khách trẻ, nhiếp ảnh gia và người yêu thiên nhiên tìm đến trekking.

Hồ nằm giáp hồ Hòa Bình, mặt nước xanh thẳm, bao quanh bởi những dãy núi đá tai mèo và vách đá phủ rêu, tạo vẻ biệt lập, hoang sơ.

Khởi hành từ Hà Nội lúc 5h, Việt Anh cùng bạn đến cảng Ngòi Hoa vào khoảng 8h. Vé thuyền hai chiều từ cảng đến bản Ngòi Hoa giá 100.000 đồng một khách.

Bản Ngòi Hoa có gần 100 hộ người Mường sinh sống. Một số hộ đã cải tạo nhà sàn để phát triển dịch vụ homestay, phục vụ khách du lịch.

Sau khoảng 30 phút khám phá bản làng, Việt Anh cùng bạn bắt đầu vào đường rừng, đi qua các phiến đá và rễ cây bám ngang lối.

Người dân địa phương sử dụng phà tre để qua lại (ảnh).

Quãng đường từ bản Ngòi Hoa đến hồ Mắt Ngọc dài khoảng 6 km, mất khoảng ba tiếng trekking, qua các thảm cỏ, ruộng lúa, tán rừng và đoạn đá tai mèo gồ ghề.

Sau khoảng 45 phút leo dốc, du khách lên đến điểm cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ Mắt Ngọc.

Hồ Mắt Ngọc quanh năm xanh trong, được cho là kết nối với lòng hồ Hòa Bình qua các khe nước ngầm trong núi đá vôi.

Đoạn đường lên đỉnh là thử thách nhất của hành trình. Du khách phải bám dây vượt qua các dốc đá cao, dài, di chuyển chậm và cẩn thận ở khu vực có đá tai mèo sắc nhọn.

Từ đỉnh núi, đi thêm khoảng 10-15 phút, du khách tới hang Long Cốc, bên trong có nhiều khối thạch nhũ. Nhiệt độ trong hang thấp hơn bên ngoài nên nhiều đoàn thường dừng chân nghỉ, dùng bữa trưa tại đây.

Khu vực trước cửa hang có nhiều góc nhìn xuống hồ. Những thân cây mọc trên vách đá, vươn về phía mặt nước là điểm dừng chân được du khách yêu thích để chụp ảnh.