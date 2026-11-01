Hoa súng nở rộ trên dòng Ngô Đồng

Từ tháng 9 Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bắt đầu vào mùa hoa súng. Hoa thường nở rộ vào cuối tháng 10 và tháng 11, tạo thành những dải tím hồng dọc hai bên sông Ngô Đồng.

Năm 2013, Ban quản lý khu du lịch bắt đầu trồng thử nghiệm hoa súng dọc hai bên sông Ngô Đồng, sau đó tiếp tục nhân rộng, tạo cảnh quan đặc trưng cho Tam Cốc vào mùa thu.

Từ Hà Nội, du khách có thể đến Tam Cốc bằng ôtô cá nhân theo tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn, quãng đường khoảng 100 km. Ngoài ra, xe khách và limousine đi Ninh Bình cũng là lựa chọn thuận tiện.

Hành trình khám phá Tam Cốc bắt đầu từ bến thuyền thuộc khu vực Văn Lâm. Tại đây, du khách lên thuyền nan, xuôi dòng Ngô Đồng ngắm cảnh.

Hoa súng thường nở vào sáng sớm và khép lại lúc hoàng hôn. Du khách nên bắt đầu hành trình khám phá Tam Cốc trong khoảng 7h-10h, khi ánh sáng còn dịu, mặt nước chưa bị nắng chiếu gắt.

Các thuyền nan được trang trí ngập tràn hoa súng trên sông Ngô Đồng.

Giá vé tham quan dành cho người lớn là 250.000 đồng; gói vé kèm xe điện trung chuyển có giá 350.000 đồng. Du khách nên kiểm tra giá vé trước chuyến đi do mức thu có thể thay đổi.

Thuyền hoa súng đưa du khách len lỏi qua những dãy núi đá vôi trong lòng thung lũng.

Tiếng mái chèo khua nước, những dãy núi soi bóng xuống dòng sông và sắc hoa trải dọc hai bờ tạo nên trải nghiệm khác biệt so với mùa du lịch lúa chín vào tháng 5-6.

Chuyến đi khứ hồi kéo dài khoảng 1,5-2 giờ, qua những dãy núi đá vôi, cánh đồng ven sông và ba hang động nổi tiếng của Tam Cốc gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba.