Cồn Cỏ - đảo anh hùng một thời nhìn từ trên cao

Đảo Cồn Cỏ hay Hòn Cỏ, Hòn Mệ nằm cách cảng Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị gần 30 km. Theo các tài liệu khoa học, đảo được hình thành bởi hoạt động kiến tạo từ phun trào núi lửa nên địa chất, sinh thái, cảnh quan như một bảo tàng thiên nhiên với các thềm đá bazan dọc bờ biển, các bãi tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ vụn san hô, sò và cát.

Cồn Cỏ từng được xem là "pháo đài thép" trong kháng chiến chống Mỹ. Trong thời chiến, đảo đón hơn 4.200 chuyến tàu tiếp tế từ đất liền, vận chuyển khoảng 2.500 tấn vũ khí, thuốc men, nước ngọt phục vụ chiến đấu. Bến Ngà ở phía tây nam đảo là điểm tiếp nhận hàng hóa quan trọng thời bấy giờ. Quân và dân trên đảo từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Hiếu, người đến Cồn Cỏ hôm 2/9, cho biết từ trên cao, Cồn Cỏ nổi bật như một mảng xanh giữa biển, tạo cảm giác bình yên, tách biệt với nhịp sống thường ngày.

Với diện tích khoảng 2,3 km2, trong đó hơn 70% là diện tích rừng nguyên sinh, Cồn Cỏ là một số ít nơi tại Việt Nam còn có hệ sinh thái rừng nhiệt đới ba tầng được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Du khách đến thăm đảo Cồn Cỏ có thể ghé khu rừng nguyên sinh giữa biển khơi, tận hưởng bầu không khí trong lành và khám phá hệ động, thực vật trên đảo.

Anh Hiếu nói trong các góc chụp từ trên cao, anh thích nhất khoảnh khắc những con sóng vỗ vào các rạn đá núi lửa giữa biển (ảnh), tạo ra sự tương phản giữa màu xanh của nước, bọt sóng trắng và những khối đá đen.

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ cao 38,8 m, lá cờ rộng 24 m2, nằm ở điểm cực đông của Quảng Trị. Công trình được xem là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo và gợi nhắc về những hy sinh của các thế hệ đi trước nơi đảo tiền tiêu.

Giữa nền trời và biển khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách ghé thăm.

Cách cột cờ gần 1 km, hải đăng Cồn Cỏ cao 78,2 m, hoạt động từ cuối năm 2006, được ví như "con mắt của biển", hỗ trợ tàu thuyền định hướng, tránh bão và ra vào âu thuyền an toàn.

Từ đỉnh hải đăng, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn đảo cùng vùng biển rộng lớn xung quanh. Đây cũng là điểm check in được nhiều du khách lựa chọn khi tới Cồn Cỏ.

Trong hai ngày trên đảo, ngoài tham quan các điểm như cột cờ, hầm quân y, giếng mộ cổ, nhà truyền thống, đài tưởng niệm liệt sĩ, bến Nghè, bến Tranh và cụm bàng vuông, anh Hiếu chọn chạy bộ theo tuyến đường quanh đảo để tận hưởng không khí trong lành.

Nhiếp ảnh gia gợi ý du khách nên dậy sớm đón bình minh hoặc ra biển vào cuối chiều để ngắm hoàng hôn, sau đó có thể tắm biển và thư giãn trên đảo.

Để đến Cồn Cỏ, du khách từ trung tâm Đông Hà di chuyển khoảng 30 km đến cảng Cửa Việt bằng taxi hoặc xe buýt, sau đó đi tàu cao tốc ra đảo. Hiện có hai tàu chạy tuyến Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ gồm ConCo Tourist (chở được 80 khách) và tàu Chín Nghĩa (156 khách).

Trước khi mở cửa du lịch, Cồn Cỏ là đảo quân sự nên hệ thống lưu trú trên đảo hiện còn hạn chế, chủ yếu ở mức cơ bản.