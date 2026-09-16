6 điểm đến du khách có cảm giác không được chào đón

Đi du lịch không phải lúc nào cũng thoải mái, nhưng ở một số điểm đến, cảm giác không được chào đón còn rõ rệt hơn. Dẫu vậy, các chuyên gia lưu ý việc bị gắn nhãn "không thân thiện" đôi khi chỉ là khác biệt văn hóa, không ác ý. Dưới đây là những điểm đến giới du lịch và các diễn đàn đánh giá kém thân thiện nhất.

Paris

"Người Paris thường không quá thân thiện, nhất là với ai không biết tiếng Pháp", Jo Hayes, nhà sáng lập EtiquetteExpert, chia sẻ. Cô cho biết dù nhiều người dân nói tốt tiếng Anh, họ vẫn từ chối sử dụng vì nguyên tắc văn hóa.

Sự khó chịu của người Paris với du khách (đặc biệt là khách Mỹ) thường bắt nguồn từ việc họ không nói tiếng Pháp, ngại nghi thức hôn má xã giao, đòi hỏi điều hòa hay từ chối các món đặc sản. Tuy nhiên, thái độ này chủ yếu chỉ ở Paris. Người dân tại các vùng khác của Pháp rất hiếu khách và dễ đồng cảm với những du khách đang mệt mỏi hay bối rối vì bất đồng ngôn ngữ. Ảnh: Tripadvisor

Italy

Italy đứng thứ hai trong danh sách những nơi bị đánh giá kém thân thiện. Một du khách Mỹ trên Reddit chia sẻ từng thất vọng vì thái độ cộc lốc, thiếu kiên nhẫn và ánh mắt khó chịu từ người dân mà không rõ lý do.

Nhiều ý kiến giải thích rằng tình trạng quá tải du khách tại các điểm nóng ở Italy đã khiến người dân dần kiệt sức. Khách quá đông chen lấn, đứng lại chụp ảnh gây tắc nghẽn, thậm chí làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của cư dân xung quanh.

Một số hướng dẫn viên nhận xét du khách thường "tự cho mình là trung tâm, thô lỗ và đòi hỏi". Tuy nhiên, cũng có người dành lời khen cho khách Mỹ nhờ thói quen tip hậu hĩnh và sự tôn trọng dành cho ẩm thực, văn hóa địa phương.

Đức

Nhiều chủ đề trên Reddit thảo luận về sự thô lỗ mà du khách (đặc biệt là người Mỹ) cảm nhận ở Đức. Nhiều người phản ánh rằng các tương tác đơn giản tại nhà ga, cửa hàng hay quầy thông tin thường nhận lại ánh nhìn lạnh lùng và câu trả lời bằng tiếng Đức dù họ đã báo trước không biết tiếng.

Tuy nhiên, cộng đồng cho rằng đây không phải là thái độ ác ý cá nhân, mà do người Đức vốn khép kín và không thích những cuộc trò chuyện xã giao. Sự thẳng thắn và thiếu xã giao này dễ khiến du khách Mỹ cảm thấy bị thờ ơ, dù bản chất đó chỉ là nét văn hóa đặc trưng. Ảnh: ANA Immigration

Hàn Quốc

Nhiều du khách phản ánh người dân Hàn Quốc hơi lạnh lùng, không sẵn lòng giúp đỡ và thường xuyên bị gắt gỏng hoặc bị va chạm khi đi trên đường. Một số du khách trên Reddit cũng bày tỏ cảm giác không được chào đón khi tới đây.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái ngược từ những người từng ghé thăm nhiều lần, khẳng định người dân địa phương rất dễ chịu và chủ động hỗ trợ. Một người nước ngoài sống 10 năm tại Hàn Quốc giải thích rằng trải nghiệm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, diện mạo, chủng tộc và đặc biệt là việc du khách có tôn trọng chuẩn mực văn hóa địa phương hay không. Du khách không thể áp đặt thói quen ở quê nhà và kỳ vọng người bản xứ luôn chấp nhận.

New York

Người Mỹ cũng không tránh khỏi những đánh giá tiêu cực khi New York nằm trong nhóm bị gắn nhãn thô lỗ nhất. Có 34,3% người tham gia khảo sát nhận định cư dân thành phố này thiếu thân thiện.

Trên TikTok, Tiktoker Malena Morrison từng thắc mắc vì sao người New York lại luôn tỏ ra khó chịu. Đáp lại, nhiều cư dân địa phương đã đưa ra những lý do thuyết phục để bênh vực: sự bận rộn và hiệu quả; định nghĩa về sự tôn trọng; thực tế cuộc sống.

"Chúng tôi không có thời gian để chiều chuộng người lạ" hay "Đây không phải Ohio" là cách người dân khẳng định nhịp sống hối hả đặc trưng của thành phố. Nhiều người khẳng định dân New York thực chất rất tử tế, biết đoàn kết hỗ trợ nhau, và đôi khi vấn đề lại nằm ở cách ứng xử chưa phù hợp từ phía du khách.

Montenegro

Montenegro, quốc gia nhỏ bé vùng Balkan, đang trở thành điểm nóng du lịch châu Âu khi thu hút hơn 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, không ít du khách cảm thấy thất vọng trước sự thiếu thân thiện của người dân bản địa.

Nhiều ý kiến trên Reddit phản ánh họ thường xuyên gặp phải thái độ cộc lốc, ánh nhìn khó chịu, thậm chí là cảm giác không được chào đón dù cảnh quan và ẩm thực ở đây rất ấn tượng. Để giải thích cho thái độ này, nhiều người khác chỉ ra rằng người dân tự hào lịch sử khi họ có truyền thống lâu đời đấu tranh chống lại sự chi phối của nước ngoài. Ngoài ra, họ có tâm lý phòng thủ. Lịch sử độc lập kiên cường đã hình thành nên sự dè chừng tự nhiên của cư dân địa phương đối với người nước ngoài và các yếu tố bên ngoài. Ảnh: Pixabay