5 loại rau thơm quen thuộc trong bữa cơm Việt: Nhỏ bé nhưng chứa nhiều hoạt chất quý giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ ung thư

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc bổ sung rau thơm thường xuyên trong chế độ ăn lành mạnh có thể góp phần bảo vệ hệ tim mạch, giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Dưới đây là 5 loại rau thơm rất quen thuộc với người Việt nhưng giá trị sức khỏe của chúng lại thường bị đánh giá thấp.

Tía tô: Loại rau thơm giàu chất chống oxy hóa

Tía tô từ lâu đã xuất hiện trong nhiều món ăn dân dã như cháo, bún, phở hay các món cuốn. Đông y xem tía tô là một vị thuốc quý, còn các nghiên cứu hiện đại cho thấy loại rau này chứa nhiều flavonoid, polyphenol và axit rosmarinic. Những hoạt chất này có khả năng chống oxy hóa, giúp hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Một số nghiên cứu còn cho thấy axit rosmarinic có thể góp phần giảm phản ứng viêm trong cơ thể và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, tía tô còn chứa vitamin A, vitamin C cùng nhiều khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể.

Rau mùi (ngò rí): Nhỏ nhưng giàu giá trị dinh dưỡng

Rau mùi là loại rau thơm không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt như phở, bún, canh hay các món trộn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau mùi chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin, apigenin và các hợp chất thực vật có lợi khác. Những chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa - một trong những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận rau mùi có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện chuyển hóa chất béo và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch khi được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn cân bằng.

Hành lá: Gia vị quen thuộc với nhiều lợi ích sức khỏe

Hành lá xuất hiện gần như mỗi ngày trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn, hành lá còn thuộc nhóm thực vật họ hành tỏi - nhóm thực phẩm được nhiều nghiên cứu đánh giá cao về lợi ích sức khỏe. Trong hành lá có chứa các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên cùng nhiều chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy nhóm thực phẩm họ hành tỏi có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ thành mạch. Bên cạnh đó, hành lá còn cung cấp vitamin K, vitamin C và folate - những dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể.

Thì là: Mùi thơm đặc trưng, lợi ích không ngờ

Nhắc đến các món cá hay hải sản của người Việt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thì là. Loại rau thơm này chứa nhiều flavonoid và tinh dầu thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong thì là có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu và góp phần bảo vệ hệ tim mạch. Ngoài ra, thì là còn được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn sau bữa ăn.

Húng quế: "Kho" tinh dầu tự nhiên tốt cho sức khỏe

Húng quế là loại rau thơm quen thuộc trong các món bún, phở, gỏi cuốn hay salad. Điểm nổi bật của húng quế là chứa nhiều tinh dầu thực vật như eugenol, linalool và các hợp chất chống oxy hóa khác. Những hoạt chất này được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chống viêm và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số nghiên cứu cũng cho thấy húng quế có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp cơ thể chống lại các phản ứng viêm kéo dài - yếu tố được cho là liên quan đến nhiều bệnh mạn tính hiện nay.

Rau thơm không phải "thần dược" nhưng rất đáng có trong bữa ăn

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể ngăn ngừa hoàn toàn ung thư hay đột quỵ. Tuy nhiên, việc duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu rau xanh, trái cây và các loại rau thơm tự nhiên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Tía tô, rau mùi, hành lá, thì là hay húng quế đều là những loại rau dễ tìm, giá rẻ và phù hợp với khẩu vị của người Việt. Khi được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn cân bằng, kết hợp tập luyện thể dục, ngủ đủ giấc, hạn chế thuốc lá và rượu bia, chúng có thể trở thành những "người bạn đồng hành" hữu ích trên hành trình bảo vệ sức khỏe.