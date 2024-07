Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh thưởng thức 'món ăn tử thần' ở Nhật

Vừa trở về từ Đức sau khi xem trận chung kết Euro 2024 cùng bố mẹ, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã bay thẳng sang Nhật để hẹn hò cùng bà xã Đỗ Mỹ Linh. Hai vợ chồng check in một nhà hàng sashimi hải sản ở thủ đô Tokyo, nơi nổi tiếng với các món cá nóc được chế biến cầu kỳ. Nàng hậu cùng chồng thưởng thức một thực đơn fine-dining sang trọng theo dạng set-course menu với món khai vị, súp, các món chính gồm cá nóc fugu và thịt bò cao cấp, cuối cùng là món tráng miệng.

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh lưu niệm cùng khay sashimi cá nóc fugu trứ danh của nhà hàng. Món ăn gồm những lát cá nóc sống được thái mỏng, bày như những cánh hoa, ăn sống, vắt thêm chút chanh. Ngoài ra, món chính trong thực đơn còn có cá nóc nướng, cá nóc chiên, lẩu cá nóc và cháo cá nóc. Cá nóc fugu là loại hải sản rất nguy hiểm do chứa hoạt chất tetrodotoxin được đánh giá còn mạnh hơn xyanua. Tuy nhiên, do hương vị thơm ngon khó cưỡng, cá nóc vẫn được các đầu bếp Nhật Bản "liều mình" chế biến với các tiêu chuẩn khắt khe.

Trước đây, cá nóc từng bị cấm ở Nhật Bản từ năm 1570 đến khoảng 1870 do chứa chất độc mạnh nhưng ngày nay, món ăn này khá phổ biến. Shimonoseki ở miền tây nam đảo Honshu được xem là "thủ phủ cá nóc". Cá nóc được gọi chung là fugu trong tiếng Nhật nhưng mỗi vùng lại có cách gọi khác nhau như fuku ở Nagasaki, ganba ở Osaka... Và ngoài sashimi, cá nóc cũng có thể chế biến bằng nhiều cách như nấu cháo, nướng, lẩu, chiên giòn, xông khói.

Cá nóc làm sashimi có hương vị thơm ngon đặc trưng.

Có khoảng 120 loài cá nóc nhưng hiện tại, chính phủ Nhật Bản đã cấp phép cho khoảng 20 loài. Không phải đầu bếp nào cũng được phép chế biến loài cá tử thần này do yêu cầu kỹ thuật rất cao, chỉ cần sảy một ly có thể phải trả giá bằng tính mạng. Lý do là các bộ phận chứa chất độc nằm rải rác ở cơ thể như mang, tim, túi mật, thận, gan, buồng trứng, mắt, nếu không may cắt trúng có thể khiến thực khách gặp vấn đề về sức khỏe. Các đầu bếp muốn làm món này cần phải trải qua nhiều năm học tập, rèn luyện và thường xuyên làm bài kiểm tra để được cấp chứng chỉ.

Với riêng món sashimi (cá sống thái lát), đầu bếp chỉ được phép có 20 phút để chế biến, đảm bảo sự an toàn cho món ăn. Chính vì những yêu cầu khắt khe, giá của cá nóc cũng thuộc phân khúc cao cấp, đắt đỏ. Cá nóc hổ là loại đắt nhất, thường ở mức hơn 250 USD một kg (hơn 6 triệu đồng).

Ngoài cá nóc, thực đơn của hai vợ chồng Đỗ Mỹ Linh còn có món thịt bò bungo-beef phi lê nướng. Đây là loại thịt bò cao cấp Nhật Bản, còn gọi là Oita Bungogyu, thường được nuôi ở tỉnh Oita. Loại thịt bò này thường đạt điểm số 4-5 trên thang điểm 5 của thịt bò wagyu Nhật Bản. Thịt bò Oita Bungogyu có vân mỡ đẹp mắt, hương vị đậm đà và độ mềm tan chảy.

Đỗ Mỹ Linh ghiền trà xanh Nhật Bản.

Là fan của matcha, Đỗ Mỹ Linh cũng tranh thủ thưởng thức một ly ngay khi vừa đặt chân tới Nhật Bản. Matcha, hay còn gọi là trà xanh, là thức uống đặc sản ở xứ sở mặt trời mọc, không chỉ có hương vị thơm ngon, còn rất tốt cho sức khỏe.

