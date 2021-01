Tuyệt chiêu làm bánh nướng nhân thịt giòn, ngọt, ăn là mê

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 01:00 AM (GMT+7)

Làm bánh nướng nhân thịt phải thuần thục hai bí quyết này, giòn ngọt, ai ăn cũng phải tán thưởng

Đã lâu rồi tôi không làm món tráng miệng và hôm nay Niuniu lại đòi ăn bánh, điều này không thể làm khó được mẹ đầu bếp của cô ấy, tôi, vì vậy tôi đã đi tìm nguyên liệu.

Trong góc tủ lạnh, tôi tìm thấy một lọ ruốc lợn nhỏ lần trước chưa dùng hết. Hôm nay tôi sẽ làm cho bạn một cái bánh nhân thịt. Chà bông thịt do mình tự làm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, không có chất phụ gia, dùng làm món ăn dặm cho trẻ là an toàn nhất.

Nguyên liệu làm bánh nướng nhân thịt

- 20 gam ruốc lợn

- 2 muỗng đường bột

- 120 gam bột năng

- Trứng, 1 gam muối nở, 3 muỗng dầu ăn, 30 gam mè đen.

Cách làm bánh nướng nhân thịt:

Bước 1: Cho một lượng muối nhỏ vào một chiếc bát sạch và dùng tay nhúm một chút muối. Đập một quả trứng vào bát và dùng đũa trộn đều muối và trứng.

Bước 2: Dùng rây để rây bột baking soda và đường bột vào âu. Nếu không có đường bột, bạn có thể cho đường trắng vào máy xay thực phẩm và xay thành đường bột mịn để sử dụng.

Bước 3: Khuấy đều chúng bằng máy đánh trứng.

Bước 4: Sau khi lòng trứng được đánh tan, rây bột mì ít gluten đã chuẩn bị vào tô. Dùng đũa trộn đều hỗn hợp bột và trứng, đợi đến khi bột nở và không còn bột khô.

Bước 5: Đổ bột đã trộn lên thớt sạch, đeo bao tay và dùng tay giữ khối bột thật chặt, dùng tay ấn và lăn luân phiên cho đến khi bột mịn và mềm.

Bước 6: Nhào bột thành những dải dài nhỏ trên thớt, dùng dao cắt thành nhiều miếng nhỏ. Mỗi cái không cần quá lớn, cỡ quả bóng bàn.

Bước 7: Ấn sợi mì lên thớt thành một viên bánh tròn, dùng thìa nhỏ lấy một ít ruốc heo cho vào giữa sợi mì, dùng tay túm chặt, nếu không ruốc sẽ rơi ra ngoài. Cuối cùng, dùng tay xoa lại thành quả bóng.

Bước 8: Các viên nhân thịt đã gói xong xếp thành hình chữ nhật vừa tay.

Bước 9: Làm nóng lò nướng trước năm phút ở nhiệt độ một trăm năm mươi độ. Trải một lớp giấy thấm mỡ lên khay nướng, lần lượt xếp các bánh nướng xốp nhân thịt lên khay nướng, chừa ra một khoảng không quá gần để tránh bị dính.

Đầu tiên bạn dùng cọ quét dầu quét một lớp trứng lỏng lên bề mặt bánh, ấn vào một ít mè đen đã chín. Dùng ngón tay ấn nhẹ để hạt mè bám vào bánh nướng xốp mà không bị rơi ra.

Cho khay nướng vào lò nướng 10 phút ở nhiệt độ 150 độ C. Lấy ra phết một lớp dung dịch trứng, sau khi đánh xong cho vào lò nướng lại, nướng tiếp ở nhiệt độ 150 độ trong hai phút.

Bước 10: Sau khi bánh chín, bạn lấy ra khỏi lò và dàn đều để bánh nguội trước khi ăn.

Đó là toàn bộ quá trình làm bánh nướng xốp nhân thịt, bạn đã học được chưa?

Thành phẩm của bánh phải đảm bảo lớp nhân trứng bên ngoài giòn tan, thơm mùi trứng, vừng đen rang thơm hơn nữa, nhân thịt bên trong mằn mặn rất ngon, rất mềm.

Lưu ý khi làm bánh nướng nhân thịt:

1 Tốt nhất là dùng ruốc heo tự làm, nếu không có, bạn có thể mua ở siêu thị.

2 Chất lỏng trứng phải được đánh hai lần để hương vị giòn hơn và đậm đà hơn.

3 Nếu bánh nướng xốp chưa hết có thể trải ra và cho vào hộp thủy tinh sạch đậy kín nắp để bảo quản.

Nguồn: https://danviet.vn/tuyet-chieu-lam-banh-nuong-nhan-thit-gion-ngot-ai-an-cung-phai-tan-thuong-202...Nguồn: https://danviet.vn/tuyet-chieu-lam-banh-nuong-nhan-thit-gion-ngot-ai-an-cung-phai-tan-thuong-20210106003652766.htm