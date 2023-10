Tôm có dấu hiệu này, rẻ mấy cũng đừng ăn và cách phân biệt tôm bị bơm tạp chất

Phân biệt tôm bị bơm tạp chất

Trên báo Sức khỏe & đời sống , PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, giải thích, việc bơm tạp chất vào tôm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là khi chất đó không có trong danh mục các phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng, hoặc khi nó không được sản xuất để dùng trong thực phẩm.

Việc ăn tôm bơm tạp chất về lâu dài có thể gây nguy hại cho đường tiêu hóa, nhẹ là ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, nặng hơn là sự tích tụ chất độc, chất bẩn trong người, gây bệnh mãn tính.

Bạn cần biết cách phân biệt tôm bị bơm tạp chất để bảo đảm an toàn cho bữa cơm gia đình. (Ảnh: Dân Việt)

Tôm bị bơm tạp chất đa phần là tôm sú. Tạp chất được sử dụng thường là bột rau câu, tinh bột… hoặc tôm nhỏ, giá trị thấp được xay nhuyễn. Chúng được pha với nước thành dung dịch sền sệt để bơm vào tôm.

Như vậy, nếu mua tôm không còn sống hoặc tôm đông lạnh, bạn có thể phân biệt tôm bị bơm tạp chất dựa vào những dấu hiệu sau:

- Nếu thấy con tôm cứng, thẳng đơ thì đó là tôm đã được bơm tạp chất. Tôm bình thường có thân mềm và cong.

- Phần mang của tôm bơm tạp chất cứng, phồng căng, trong khi mang của tôm thường mềm, phẳng.

- Tôm bơm tạp chất thường có phần thân mập, căng bất thường, mập đến nỗi các đốt trên thân tôm gần như bị giãn ra, nhất là đốt nối giữa đầu và thân.

- Tôm bơm tạp chất khi mới chết thường bị phù đầu, gai vểnh, xòe đuôi. Đầu và thân tôm nhanh chóng rời nhau. Khi nấu chín, tôm sẽ bị ra nhiều nước, thịt teo lại. Thịt bở, vị nhạt hơn so với bình thường.

- Nếu là tôm bị bơm tạp chất, khi nấu chín, bạn bóc vỏ tôm ra sẽ dễ dàng thấy lớp rau câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm, nhất là ở phần đầu, dưới mang.

Tuyệt đối không mua tôm nếu có những dấu hiệu này

Dưới đây là những dấu hiệu chứng tỏ tôm không tươi, không an toàn, tốt nhất bạn nên tránh xa.

Không mua tôm có dấu hiệu: Vỏ mềm, dính nhớt, có mùi tanh nồng

Khi cầm tôm lên nếu thấy tôm bị chảy nhớt, dính vào nhau thì tuyệt đối không nên mua. Muốn kiểm tra chính xác hơn nữa, bạn nên dùng ngón tay ấn lên phần vỏ và di chuyển ngón tay vài lần từ trước ra sau. Nếu thấy vỏ cứng khi sờ tay vào là tôm còn tươi. Còn nếᴜ tôm không tươι thì khi sờ vào sẽ thấy phần vỏ hơι mềm, dính, kèm theo mùi tanh nồng. Tuyệt đối không mua tôm nếu có những dấu hiệu này.

Ngoài ra, không nên chọn mua những con tôm đã được lột vỏ sẵn vì thường đó là tôm để đông lạnh lâu ngày và không còn tươi nữa.

Không mua tôm có dấu hiệu: Tôm bị xòe đuôi

Hãy kiểm tra phần đuôi tôm nhằm xác định độ tươi sống của chúng.

Tôm bơm tạp chất thường xòe đuôi, trong khi tôm sạch thường cúp đuôi xuống. Mình tôm bơm tạp chất thường mập, căng bất thường, mập đến nỗi các đốt trên thân tôm gần như bị giãn ra, nhất là đốt nối giữa đầu và thân.

Tôm bơm tạp chất khi nấu sẽ bị chảy nhiều nước, thịt tôm teo lại, khi ăn thịt bở, vị nhạt hơn so với bình thường.

Nếu là tôm bị bơm thạch, khi nấu chín, bóc vỏ ra sẽ dễ dàng thấy lớp rau câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm, nhất là ở phần đầu, dưới mang.

Tuyệt đối không mua tôm nếu có những dấu hiệu này: Màu sắc khác thường, xòe đuôi, vỏ mềm, dính nhớt, có mùi tanh nồng.

Không mua tôm có dấu hiệu: Màu sắc tôm khác thường

Thông thường, tôm tươi ngon sẽ có vỏ màu trắng xanh, có độ bóng sáng nhất định. Đặc biệt khi soi dưới nắng, ta vẫn có cảm giác vỏ tôm trong suốt và bóng. Ngược lại, tôm để lâu ngày thường có phần vỏ bị ngả vàng hay tái nhợt, không nên mua.

Nếu thấy tôm có màu đen và không sáng nghĩa là tôm đã bị biến chất, tôm có râu đen không tươi.

Không mua tôm có dấu hiệu: Thân và đầu tôm không nguyên vẹn

Những con tôm sống khỏe mạnh sẽ có phần thân hơi cong, thịt căng chắc. Những con tôm hỏng hoặc để đông lạnh thì thân thường uốn cong thành hình tròn chứ không có dáng thẳng hoặc hơi cong cong như tôm sống.

Phần giữa thân và đầu tôm rất dễ chuyển sang màu đen, nếu phần nối giữa chúng có màu đen, gẫy, đầu tôm sắp rụng nghĩa là tôm không còn tươi. Tuyệt đối không mua tôm nếu có những dấu hiệu này.

Bạn cũng nên lưu ý chọn tôm có phần vỏ linh hoạt, còn nguyên vẹn, đầu phải dính chặt vào thân tôm, đảm bảo tôm sẽ luôn tươi rói.

Để ý tới chân của tôm

Con tôm tươi và ngon thì phân chân sẽ gắn chặt vào thân, thịt tôm phải săn chắc. Lưu ý, bạn không nên chọn mua những con tôm có chân đã bị chuyển sang màu đen vì đây chính là dấu hiệu cho thấy chúng không còn tươi nữa.

Cách nhận biết tôm biển

Tôm biển là thực phẩm khá giàu chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. Tôm biển giàu canxi, photpho, sắt, các nhóm vitamin,… Hiện nay, tôm biển có nhiều loại như tôm sắt, tôm he, tôm hùm,… Tôm biển có thịt ngọt, chắc hơn so với tôm nuôi và được bán với giá cao hơn so với tôm nuôi.

Tôm biển thường có màu trắng, tôm sắt biển có kích thước nhỏ hơn các loại tôm khác, vỏ tôm hơi cứng nhưng khi ăn lại rất giòn và ngon. Còn tôm hùm là loại tôm có kích thước lớn nhất, có càng xanh trong và vỏ tươi bóng.

Cách nhận biết tôm nuôi

Cũng là tôm nhưng tôm nuôi thì có kích thước nhỏ hơn so với tôm biển và các loại tôm nuôi được bán với giá thấp hơn.

Hiện nay, có đến 99% tôm nuôi là tôm sú nước ngọt được nhiều người ưa chuộng. Tôm sú có vỏ mềm hơn so với tôm biển, thịt ngọt và thơm ngon. Khi quan sát bên ngoài vỏ thì tôm sú nuôi có ánh xanh.

Cách bảo quản tôm cả tháng vẫn tươi ngon

Đầu tiên rửa sạch tôm với muối, cắt bỏ phần râu ria của tôm, sau đó để ráo nước hẳn.

Sau đó chia nhỏ ra lượng đủ dùng cho mỗi bữa ăn, tránh rã đông rồi cấp đông nhiều lần sẽ làm hỏng tôm và ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của chúng.

Cấp đông với nước: Cho tôm vào hộp đựng thực phẩm, đổ nước vào, đóng nắp lại sau đó cho vào ngăn đá của tủ lạnh để bảo quản.

Bảo quản với đá lạnh: Cho tôm vào hộp đựng thực phẩm, tiếp đó cho thêm một vài viên đá lạnh vào và đóng nắp lại rồi cho vào ngăn đá để bảo quản.

Bảo quản bằng muối: Bảo quản tôm bằng muối cũng tương tự như 2 cách trên. Đầu tiên các bà nội trợ vẫn cần rửa sạch tôm, sau đó cho tôm vào hộp đựng thực phẩm rồi cho khoảng 1 đến 2 thìa muối vào. Tiếp theo, đóng nắp hộp lại và lắc đều để muối thấm vào tôm rồi cho tôm vào ngăn đá bảo quản như bình thường.

Tôm là mặt hàng thực phẩm dễ bị bơm hóa chất hay tạp chất nhằm tăng trọng lượng, giữ cho tôm có vẻ tươi lâu. Phần lớn các bà nội trợ biết về thực trạng này. Do đó, làm thế nào để phân biệt tôm bị bơm tạp chất là điều được rất nhiều người quan tâm.

Bí quyết chọn từng loại tôm ngon

Để chọn được tôm sắt ngon, bạn nên mua những con tôm còn tươi, sống, thân có màu hồng trắng và phần chân còn dính chặt với thân. Những con tôm sắt có màu hồng đậm đã được bảo quản khá lâu, bị ươn và chất lượng đã bị giảm nhiều. Tuyệt đối không mua tôm nếu có những dấu hiệu này.

Cách chọn tôm he tươi

Khi chọn mua tôm he, nên mua những con tôm còn sống, nhảy tanh tách, thân tôm có màu hồng trắng, mắt xanh.

Không nên chọn mua những con tôm he đã chết, vỏ có màu hồng đậm.

Cách chọn mua tôm sú

Bạn nên chọn mua những con tôm sú còn sống và chân còn gắn chặt với thân. Những con tôm có vỏ bóng, trơn, giữa thân tươi và có màu trong là những con tôm ngon, chắc thịt.

Bí quyết chọn tôm hùm

Muốn mua tôm hùm tươi ngon thì bạn nên chọn những con tôm hùm còn sống, khỏe, có càng xanh trong và lớp vỏ bên ngoài tươi bóng.

