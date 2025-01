Tiết canh vào danh sách 100 món tệ nhất thế giới 2025

Sau khi công bố danh sách 100 món ngon nhất thế giới 2025 (100 Best dishes in the world), cẩm nang ẩm thực Taste Atlas tiếp tục liệt kê 100 món tệ nhất. Tiết canh là đại diện của Việt Nam có trong danh sách này, đứng thứ 52, và đạt 2,7 sao trên 5. Trứng vịt lộn cũng nằm trong top, thứ 48, nhưng món ăn này được tính là đại diện cho ẩm thực Philippines.

Món tiết canh miền Bắc. Ảnh: Lê Tân

Miêu tả về tiết canh, Taste Atlas viết: "Món ăn có màu đỏ rực rỡ được chế biến từ máu tươi của động vật trộn với nước mắm. Tiết và nhân sẽ đông lại sẽ giống một miếng bánh pudding đặc, dẻo, thường ăn kèm lạc rang giã nhỏ, rau thơm, húng quế". Tiết canh là món ăn truyền thống, thường được chế biến vào các dịp cỗ bàn. Món ăn từng gây nhiều tranh cãi vì ăn sống, không đảm bảo vệ sinh. Hiện tại, người Việt Nam cũng dần ít ăn món này.

Đây không phải lần đầu tiên tiết canh của Việt Nam bị nhắc đến. Tháng 3/2024, Taste Atlas công bố danh sách 45 món ăn Việt bị khách quốc tế chấm tệ nhất, tiết canh đứng thứ hai. Đứng thứ nhất là bánh đậu xanh. Năm 2023, trong 100 món tệ nhất, trứng vịt lộn cũng được nhắc đến.

Kết quả đánh giá dựa trên gần 400.000 lượt bình chọn của hàng nghìn chuyên gia, thực khách, đầu bếp với hơn 11.000 món ăn nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới. Điểm xếp hạng được tính theo sao, cao nhất là 5 sao. Sao càng thấp món ăn càng bị đánh giá tệ.

Đứng đầu danh sách 100 món tệ nhất 2025 trên thế giới là blodpalt, ẩm thực truyền thống của vùng Lapland Phần Lan và bắc Thụy Điển. Món bánh bao được người dân đánh giá "bổ dưỡng" nhưng không được du khách quốc tế đánh giá cao vì làm từ lúa mạch trộn máu động vật. Theo truyền thống, người dân sẽ trộn máu tuần lộc với bột mì làm vỏ bánh. Ngày nay, máu được dùng từ nhiều loại động vật cũng như dùng nhiều loại gia vị khác nhau, đôi khi trộn cùng khoai tây nghiền. Bánh blodpal có nhân là hỗn hợp hành tây xào, thịt xông khói thái hạt lựu, ăn kèm với thịt xông khói, thịt lợn chiên, bơ và mứt việt quất.

Được thành lập năm 2015, Taste Atlas kết nối 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Trang web được coi là bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được chế biến từ nguyên liệu địa phương.