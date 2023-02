Thức uống từ hoa được người Nhật rất thích, giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu

Trà hoa dâm bụt là một loại trà thảo dược được làm bằng cách ngâm các bộ phận của cây dâm bụt trong nước sôi trong 5 phút. Nó có vị chua tương tự như vị của quả nam việt quất, dùng nóng hay lạnh đều được, màu sắc rất đẹp mắt, thường được làm ngọt bằng mật ong.

Có hàng trăm loài dâm bụt khác nhau tùy theo vị trí và khí hậu mà chúng sinh trưởng, nhưng Hibiscus sabdariffa thường được sử dụng nhiều nhất để pha trà hoa dâm bụt.

Bạn có thể mua trà hoa dâm bụt khô tại cửa hàng trực tuyến. Trà hoa dâm bụt cũng có sẵn ở dạng túi trà pha sẵn, chỉ cần ngâm trong nước nóng, lấy ra và thưởng thức.

Những lợi ích khi uống trà hoa dâm bụt

- Chất chống oxy hóa

Trà hoa dâm bụt rất giàu chất chống oxy hóa mạnh, do đó có thể giúp ngăn ngừa các tổn thương do sự tích tụ của các gốc tự do gây ra.

Một nghiên cứu ở những người mắc hội chứng Marfan, một chứng rối loạn ảnh hưởng đến mô liên kết, đã phát hiện ra việc truyền chiết xuất dâm bụt có thể làm giảm căng thẳng và tăng mức độ chống oxy hóa trong máu.

- Giảm huyết áp

Một trong những lợi ích ấn tượng và nổi tiếng nhất của trà hoa dâm bụt là có thể hạ huyết áp. Huyết áp cao có thể gây căng thẳng cho tim. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, trà hoa dâm bụt có thể làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Mặc dù trà hoa dâm bụt được xem là vị thuốc tự nhiên an toàn giúp hạ huyết áp nhưng nó không được khuyến khích cho những người đang dùng thuốc điều trị huyết áp cao, vì có thể xảy ra ứng phản ứng với các loại thuốc này.

- Hạ mỡ máu

Ngoài việc hạ huyết áp, một số nghiên cứu đã phát hiện ra trà hoa dâm bụt có thể giúp giảm lượng mỡ trong máu, đây là một yếu tố nguy cơ khác của bệnh tim.

Trong một nghiên cứu năm 2009, 60 người mắc bệnh tiểu đường đã được cho uống trà hoa dâm bụt hoặc trà đen. Sau 1 tháng, những người uống trà hoa dâm bụt đã tăng mức cholesterol HDL (tốt), giảm mức cholesterol LDL (có hại) và chất béo trung tính.

Trà hoa dâm bụt có thể làm giảm cholesterol và chất béo trung tính trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường và hội chứng chuyển hóa.

- Tăng cường sức khỏe của gan

Gan chịu trách nhiệm từ việc sản xuất protein, tiết mật đến phân hủy chất béo nên việc bảo vệ chức năng gan rất quan trọng.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, chiết xuất hoa dâm bụt có thể có lợi cho sức khỏe của gan bằng cách giảm tổn thương gan và gan nhiễm mỡ.

- Hỗ trợ giảm cân

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, trà hoa dâm bụt có thể liên quan đến việc giảm cân, giảm mỡ trong cơ thể.

- Ngăn ngừa ung thư

Hibiscus chứa nhiều polyphenol, là những hợp chất đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Các nghiên cứu trên ống nghiệm cho ra những kết quả ấn tượng về tác dụng tiềm ẩn của chiết xuất dâm bụt đối với tế bào ung thư.

Trong một nghiên cứu trong ống nghiệm, chiết xuất dâm bụt làm suy giảm sự phát triển của tế bào và giảm khả năng xâm lấn của ung thư miệng và tế bào plasma. Ngoài ra còn có ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, dạ dày, da.

- Giảm sự phát triển của vi khuẩn

Vi khuẩn là những vi sinh vật đơn bào có thể gây ra nhiều loại bệnh nhiễm trùng, từ viêm phế quản đến viêm phổi đến nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngoài việc có đặc tính chống oxy hóa và chống ung thư, một số nghiên cứu trong ống nghiệm đã phát hiện ra dâm bụt có thể giúp bảo vệ chống nhiễm trùng do vi khuẩn.

