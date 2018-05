Những món ăn quen thuộc của người Nhật nhưng du khách thì sợ chết khiếp

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Vốn nổi tiếng với văn hóa ẩm thực đa dạng, đất nước mặt trời mọc có nhiều món ăn mà không phải ai cũng dám thử.

1. Món mực nhảy múa

Có thể bạn đã nghe đến món mực sống của Nhật Bản và việc ăn những con mực sống đã trở thành một nét ẩm thực đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Còn đối với món mực nhảy múa, đây cũng là đồ ăn tươi sống nhưng nó đã được chế biến qua và có vẻ đỡ “rùng mình” hơn đối với du khách.

Thoạt nhìn, bạn sẽ nghĩ con mực trong bát còn sống nhưng thực chất nó đã chết và được làm sạch các bộ phận bên trong. Khi đổ nước tương lên, các xúc tu bắt đầu cử động giống như mực còn sống nhưng thực chất đó chỉ là các phản ứng của tế bào đối với nước tương. Tuy nhiên, khi dùng món này, thực khách vẫn nên từ tốn và cẩn thận để không bị nghẹn.

2. Thịt ngựa sống

Được gọi là basashi ở Nhật Bản, thịt ngựa sống rất phổ biến tại đây. Nó được coi là đặc sản ở Kumamoto, trên đảo Kyushu. Thông thường basashi được nhúng trong nước tương và ăn kèm với tỏi hoặc cải ngựa Nhật Bản. Nếu du lịch tới đất nước mặt trời mọc, nhất định bạn nên thử qua món ăn cực ngon và hấp dẫn này.

3. Natto

Được làm từ đậu nành lên men và dùng kèm với nước tương, Natto là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Nó có mùi khá nặng, hương vị hơi khó ăn cùng nhiều chất nhớt dính nên không phải du khách nào cũng dám thử.

4. Inago no Tsukudani

Một trong những món ăn kỳ lạ nhất mà bạn chỉ thấy ở Nhật Bản là Inago no Tsukudani. Người Nhật chế biến châu chấu cùng với đậu nành và làm nên món ăn truyền thống “độc nhất vô nhị”. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy món này ở những vùng nông thôn như Yamagata, Nagano và Gunma.

5. Shirako

Nhìn có vẻ giống món óc lợn nhưng thực ra Shirako lại được chế biến từ bộ phận sinh dục của cá đực, thường là cá nóc hoặc cá tuyết. Nó có màu trắng, mềm mại như bơ nhưng khi ăn lại khá nặng mùi, đặc biệt là nếu ăn sống. Thực khách có thể gọi món Shirako khi vào các quán sushi của Nhật Bản.

6. Cá nóc

Cá nóc là món ăn lọt vào top nguy hiểm nhất thế giới nhưng lại được người Nhật rất ưa chuộng. Từ da cho đến các cơ quan nội tạng của loài cá này đều chứa chất độc nên chỉ những đầu bếp được đào tạo bài bản mới đủ trình độ chế biến món cá nóc an toàn. Nếu đủ dũng cảm, bạn có thể thưởng thức món cá nóc khi tới đây.

7. Hachinoko

Hachinoko là món ăn nhẹ của người Nhật được làm từ nhộng ong chiên giòn. Những con ấu trùng của ong sẽ được chiên với nước tương và đường để tạo nên món ăn siêu độc đáo. Cách thưởng thức ngon nhất là ăn nhộng ong cùng với bia tươi mát lạnh.

8. Zazamushi

Tương tự như Hachinoko, Zazamushi cũng là món ăn được chế biến từ ấu trùng nhưng là từ những con côn trùng thủy sinh. Nó cũng được nấu cùng đường và nước tương cho sánh lại. Trong những năm gần đây, Zazamushi được kết hợp ăn như các món sushi thay vì là món ăn nhậu như trước đây.

9. Kujira and Iruca (thịt cá voi và cá heo)

Một món ăn khác sẽ khiến du khách sửng sốt khi đến đất nước mặt trời mọc là thịt cá vọi và cá heo. Hai loại thịt này thường được làm món thịt xông khói hoặc bánh mỳ kẹp thịt cá voi. Ngoài ra, bạn có thể được thưởng thức sashimi hoặc tataki từ thịt cá heo sống.

10. Shiokara

Shiokara là hải sản lên men cực phổ biến ở Nhật Bản. Để làm được món này, người ta trộn hải sản sống với 10% muối, 30% bột gạo và ủ trong một thùng kín với thời gian vài tháng. Mùi vị của món hải sản lên men không khó ăn và thường được dùng với cơm.

11. Shirouo no Odorigui

Đây là một món ăn sống khác ở xứ sở hoa anh đào mà không phải ai cũng dám thử. Shirouo no Odorigui gồm những con cá nhỏ được cho vào một chiếc bát có sẵn giấm và bạn có thể uống ngay lập tức. Cảm giác buồn buồn nơi khoang miệng do những con cá nhỏ tạo nên sẽ khiến bất cứ ai cũng thấy lạ lẫm. Ngoài ra, người ta còn ăn Shirouo no Odorigui cùng trứng sống.