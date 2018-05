Những đặc sản kỳ dị của Hàn Quốc khiến nhiều thực khách "sợ mất mật"

Chủ Nhật, ngày 06/05/2018 13:00 PM (GMT+7)

Mặc dù ẩm thực Hàn Quốc được đánh giá là khá ngon và độc đáo. Tuy nhiên cũng có nhiều món ăn được coi là đặc sản tại quốc gia này khiến du khách cảm thấy khá kì dị.

Chân gà

Chân gà có lẽ là một trong những món không bình thường nhất trong danh sách này, mặc dù món này ngoài Hàn Quốc cũng xuất hiện tại các nước châu Á khác như Trung Quốc. Món ăn này có vị rất lạ với du khách phương tây với lớp da có màu nâu sẫm và dai sần sần dù được ninh khá lâu.

Cua sống

Những con cua không được nấu chín, mà thay vào đó chúng được ướp trong gia vị cùng với nhiều loại nước sốt và ăn sống. Điều thú vị là món cua nhỏ này đủ mềm để bạn có thể ăn được cả vỏ. Chúng rất phổ biến ở Hàn Quốc, và bạn sẽ thấy những bó cua này được buộc lại với nhau thành chuỗi tại hầu hết các chợ hải sản.

Súp hải sản sống (lẩu)

Nghe súp hải sản sống có vẻ khá đáng sợ nhưng nó thực sự không quá tệ như bạn nghĩ. Tất cả nguyên liệu hải sản đều còn sống khi đưa đến bàn, nhưng nó được nấu chín trong một món súp rất nóng trước khi ăn. Súp có chứa gochujang (sốt ớt) cay, ngọt và đầy hương vị từ các loại rau và thảo mộc tuyệt vời được thêm vào. Món súp này rất phổ biến ở Hàn Quốc.

Cháo sữa

Người ta thường nghĩ rằng phần lớn người châu Á không ăn các sản phẩm từ sữa. Trên thực tế, ở cả Trung Quốc và Nhật Bản rất thích ăn sữa ở dạng kem và sữa chua mặc dù ít khi sử dụng sữa để nấu nướng. Ở Hàn Quốc, mặt khác, có truyền thống nấu ăn với sữa từ rất lâu rồi. Tarakjuk là món cháo có nguồn gốc từ Royal Cuisine, là gạo được nấu nhừ với sữa đã được sử dụng ở Hàn Quốc từ thế kỷ thứ 4.

Thạch hạt sồi

Ở một số khu vực của Hàn Quốc (đặc biệt là các vùng miền núi), cây sồi phát triển với số lượng lớn. Trong quá khứ vào những thời kỳ khó khăn, những người sống ở vùng núi phát hiện ra rằng hạt sồi có thể được nấu chín và nghiền thành bột để cung cấp một lượng thực phẩm thay thế ngũ cốc. Kết quả là món thạch sồi ra đời với một hương vị rất tinh tế và hơi đắng. Khi ướp với nước tương và rau củ, nó sẽ trở thành một món ăn thật sự ngon miệng.

Skate, cá lên men

Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất ăn cá lên men, nhưng đây chắc chắn là một trong những món ăn có mùi mạnh nhất trên thế giới. Skate không phải bị ướp như những dạng cá lên men khác, nó được tẩm axit uric qua da. Khi Skate được lên men, axit uric phân hủy thành một hợp chất có mùi giống như amoniac. Mùi của loài cá này mạnh đến mức đầu bếp sẽ khuyên bạn nên thở bằng miệng để đỡ cảm thấy khó chịu khi thưởng thức món ăn này.

Cheonggukjang

Đây là món ăn làm từ tương lên men từ đậu nành, cực kỳ nặng mùi. Bột đậu nành được sử dụng cho món súp này chỉ được lên men một thời gian ngắn, do đó phần lớn mùi amoniac mạnh trong đậu nành vẫn còn. Tuy nhiên, mặc dù có mùi đáng sợ, món ăn này vẫn cực kỳ ngon.

Sundae

Ruột non và ruột già của heo được muối và nhồi hỗn hợp gồm tiết heo, gạo, hành, tỏi, thịt heo băm nhỏ và miến. Hỗn hợp này sẽ được hấp lên để giữ nguyên vị ngọt của món ăn. Sundae dùng chung với đồ lòng của heo. Thực khách sẽ dùng tăm hoặc que để thưởng thức.

Gopchang

Là một món ăn tương tự Sundae, được chế biến từ ruột, tràng non của lợn hay bò được nướng lên. So với các món ăn làm từ thịt bò và lợn, gopchang giàu chất sắt và vitamin. Món này tương đối rẻ tiền và có một hương vị đặc trưng và dễ khoái khẩu do cảm giác nhai mang tới. Vì vậy, nó được sử dụng trong nhiều món ăn Hàn Quốc như gui (món nướng) hoặc bokkeum (món xào)

Dak Dong

Dakdongjib là một món ăn rất phổ biến trong khi uống rượu soju ở Hàn Quốc. Món ăn này được làm bằng mề gà đã được làm sạch, có thể được hầm, hấp hoặc nướng. Do đó, nó hầu như không có chất béo và đầy thịt cơ nên mỗi miếng dakdongjib rất giòn, dai sần sật rất phù hợp để nhâm nhi với rượu.

Beondegi

Là một món ăn đường phố Hàn Quốc được làm từ ấu trùng tằm. Nó bao gồm tằm được xào, hấp hoặc luộc và thêm rất nhiều gia vị. Cũng như mọi món ăn phổ biến trên đường phố, Beondegi thường được phục vụ với rượu. Khi bạn tìm thấy một quầy ăn có bán tằm, bạn có thể chắc chắn rằng dế nướng cũng được bán tại đó.

Sannakji, bạch tuộc sống

Nếu bạn tìm kiếm trên youtube, bạn có thể tìm thấy nhiều video clip khác nhau về những người ăn Sannakji. Đó là món ăn với bạch tuộc được lấy còn sống nguyên từ nước, được xắt nhỏ thành nhiều mảnh và trộn với gutted . Sau đó khi những miếng bạch tuộc vẫn tiếp tục quằn quại thì thực khách đã … ăn nó. Đây là món ăn duy nhất trong danh sách có kèm theo cảnh báo nguy hiểm.

Bosintang, thịt chó hầm

Thịt chó rất phổ biến ở nhiều nước châu Á, và Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Bosintang là món hầm được làm từ thịt chó được ăn vào ba ngày nóng nhất trong năm (sam-bok) để giữ sức mạnh. Các kết cấu và hương vị khá đặc biệt. Bạn có thể tìm thấy bosintang tại các nhà hàng chuyên về các món thịt chó.

Gaebul (cá dương vật)

Gaebul là một động vật biển thân mềm. Lúc ăn, chúng sẽ được cắt thành những miếng vừa phải, vẫn còn ngọ nguậy trên đĩa. Dù hình dáng có vẻ kỳ lạ, Gaebul rất ngon và an toàn hơn món bạch tuộc sống.