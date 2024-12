Những món ăn 'làm mưa làm gió' năm 2024

Matcha dừa

Năm nay, làng ẩm thực đánh dấu sự "trở lại huy hoàng" của matcha ở hầu hết các quán đồ uống trong Nam ngoài Bắc, nở rộ từ các quán offline tới những cửa tiệm online trên mạng xã hội. Đâu đâu cũng có thể bắt gặp các bài viết về mẹo pha matcha tại nhà hoặc các quán top list chuyên về matcha được các tín đồ sành ăn chấm điểm cao. Ngoài matcha latte truyền thống, năm nay, một thức uống mới kết hợp giữa kem matcha và nước dừa trở thành hiện tượng đồ uống được chú ý.

Khá nhiều thương hiệu đồ uống nổi tiếng bổ sung vào thực đơn món matcha dừa, hay còn gọi là coco matcha, coconut matcha. Không chỉ các quán sang chảnh, nhiều cửa hàng đồ uống bình dân cũng học cách pha món này để "bắt trend" cho thực khách. Vị nước dừa thanh mát, ngọt nhẹ, kết hợp với phần kem matcha đăng đắng, ngầy ngậy, được đánh giá là hấp dẫn và khá cuốn, nhất là giúp giải khát vào mùa hè. Ngoài ra, nước dừa và trà xanh đều là những nguyên liệu tốt cho sức khỏe, đẹp từ trong ra ngoài. Giá của coco matcha dao động từ 40.000 đồng tới 70.000 đồng, tùy từng thương hiệu.

Crepe pudding matcha

Bánh crepe pudding matcha gây nên cơn sốt. Ảnh: Nguyên Chi

Tiếp nối cơn sốt matcha, bánh crepe pudding vị matcha cũng được giới trẻ săn lùng và trở thành món ăn được hot nhất nhì trên mạng xã hội Threads trong năm qua. Bánh có ba thành phần chính là lớp vỏ crepe, nhân gồm có một thanh pudding vị matcha dày núng nính cùng phần kem tươi béo ngậy. Bánh được cuộn gọn gàng, phía trên rắc thêm một ít bột matcha cho dậy mùi thơm và đặt trong hộp giấy, chủ yếu được bán mang về, thay vì ăn tại chỗ. Khi ăn, thực khách xắn từng miếng nhỏ, hương vị hòa quyện của vỏ crepe dai dai, nhân kem tươi béo ngậy, quyện với pudding vị man mát. Ngoài vị matcha truyền thống, loại bánh này còn có vị chocolate đăng đắng, pha chút ngọt.

Xuất hiện từ giữa tháng 11, loại bánh sáng tạo này được nhiều food reviewer ăn thử và chia sẻ trên trang cá nhân, dần dần lan truyền và trở thành món ăn hot hit, tuy nhiên chỉ chủ yếu được bán qua mạng. Giá của một chiếc bánh crepe pudding matcha khoảng 55.000 đồng tới 100.000 đồng, tùy theo kích thước và chất lượng bột matcha đắt hay rẻ.

Bánh tổ ong

Bánh mô phỏng y chang những viên than tổ ong. Ảnh: Nguyên Chi

Cơn sốt bánh than tổ ong "hot rần rần" khoảng cuối Hai, đầu tháng Ba năm nay ở Hà Nội, sau đó là TP HCM, là một trong những món ăn hot nhất các diễn đàn ẩm thực dịp sau Tết với gần 30 triệu kết quả tìm kiếm trên Google và lên xu hướng trên TikTok. Nhiều cửa hàng bánh từ online tới offline đều "nổ đơn" bánh than tổ ong suốt vài tuần mới hạ nhiệt. Mức giá trung bình cho một ổ bánh có đường kính hơn 10 cm, dày 5-10 cm là khoảng 50.000-90.000 đồng.

Loại bánh này xuất hiện lần đầu trên mạng xã hội Trung Quốc từ năm 2016 nhưng chỉ được biết đến ở Việt Nam từ năm 2021. Chiếc bánh mô phỏng "sao y bản chính" những viên than đen từ kích thước đến màu sắc với lỗ tròn trên bề mặt. Vỏ bánh mềm, xốp, ngọt nhẹ. Phần nhân thường là kim sa, phô mai trứng muối hoặc chocolate với hai dạng, một là phun kem lên trên mặt lỗ hoặc bơm đầy vào bên trong thân bánh, khi ăn, tách ra mới thấy. Cốt bánh có thể là bông lan kèm với bột than tre hoặc dạng brownie kết hợp chocolate và bánh quy Oreo. Cả hai cách này đều tạo nên những chiếc bánh mềm xốp, có màu đen tuyền và những lỗ nhỏ tự nhiên như viên than thật.

Lạp xưởng nướng đá

Lạp xưởng nướng đá trở nên quen thuộc vào mùa lạnh. Ảnh: Quỳnh Mai

Lạp xưởng nướng đá hay xúc xích Hà Khẩu bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội dịp đầu năm nay, có xuất xứ từ biên giới Lào Cai - Trung Quốc. Chiếc xúc xích thông thường những được nướng trên đá. Nhiệt nóng từ đá làm thịt chín sâu vào trong, hạn chế được thức ăn tiếp xúc lửa trực tiếp, không bị ám mùi khói như nướng bằng than, giữ được hương thơm. Những viên đá này sau khi nướng được vệ sinh bằng nước sôi và thay thế liên tục.

Thanh xúc xích có phần nạc mỡ đan xen, khi nướng lớp mỡ chảy ra, thơm béo ngậy, vị đậm đà. Đặc biệt, thay vì chấm với tương ớt, lạp xưởng nướng đá sử dụng loại bột ớt đặc biệt bao gồm mắc khén, hạt dổi, bột ngọt, tiêu và muối để có vị cay, mặn, làm tăng hương vị và gợi nhớ đến các món ăn mang hương vị đường phố Trung Hoa. Một chiếc lạp xưởng có giá 15.000 đồng. Dù đã xuất hiện gần một năm, xúc xích nướng đá vẫn được ưa chuộng, đặc biệt là ở các địa phương phía Bắc vào mùa đông.

Cacao nấm

Cacao tạo hình cây nấm từng gây sốt đầu năm. Ảnh: Quỳnh Mai

Xuất hiện dịp đầu năm, cacao nấm từng nở rộ và trở thành món ăn lên xu hướng, được giới trẻ yêu thích. Thực chất, đây chính là phiên bản biến tấu của món cacao dầm đá quen thuộc nhưng được tạo hình mới mẻ, sáng tạo. Người bán tạo hình một cây nấm làm từ thạch để phía trên phần đá bào, rắc bột cacao hoặc vụn bánh quy cacao đặt trong chiếc xửng như cây nấm mọc lên từ đất. Chiếc thìa cũng được thiết kế giống như xẻng nhỏ, khi ăn giống như đang đào đất để lấy nấm. Giá một phần khoảng 35.000 đồng, lúc cao điểm, khách phải chờ đợi cả tiếng mới tới lượt nhưng hiện nay, món ăn đã qua thời kỳ đỉnh cao, hầu như rất khó bắt gặp ở Hà Nội.