Món này ăn cùng cơm trắng là đủ bữa, đảm bảo cả nhà khen ngon ngất ngây

Cá trắm kho dưa là một món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt phổ biến trong ẩm thực miền Bắc. Món này kết hợp hương vị thơm ngon của cá trắm, thịt ba chỉ với vị chua nhẹ, giòn sựt của dưa cải chua. Cá được ướp cùng các gia vị như nước mắm, đường, hành và ớt, rồi kho chậm trên bếp, tạo ra một món ăn có màu sắc bắt mắt và hương vị đậm đà. Cá trắm kho dưa không chỉ là một món ăn ngon mà còn thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong việc kết hợp nguyên liệu của người Việt. Món này thường được thưởng thức cùng cơm nóng và rất phù hợp trong những bữa ăn gia đình ấm cúng.

Là một người phụ nữ có niềm đam mê với nấu nướng, chị Thùy Anh (35 tuổi, Hà Nội) luôn luôn nghĩ cách làm thế nào cho bữa cơm gia đình luôn mới mẻ và đủ chất với những món ăn ngon, hấp dẫn. Món cá trắm kho dưa cũng là một trong những món ăn mà chị chăm chút cho từng bước làm một để tạo nên món ăn ngon cho cả nhà.

Hiểu được tâm lý của nhiều chị em phụ nữ, dưới đây là toàn bộ công thức thực hiện món ăn cá trắm kho dưa đậm đà, béo ngậy mà chị Thùy Anh muốn gửi tặng đến những đầu bếp tại gia. Cùng xem ngay để không bỏ lỡ công thức quý báu này nhé!

Nguyên liệu làm món cá trắm kho dưa

- Cá trắm: nên mua cá tầm 4-6 kg thì khúc cá sẽ dày thịt và chắc.

- Thị ba chỉ: ba chỉ thường hay ba chỉ rút sườn đều được nhé.

- Dưa cải chua

- Hành khô, ớt đỏ nhỏ, tiêu xanh( ko có thay bằng hạt tiêu đen), gừng

- Gia vị nêm: nước mắm, hạt nêm, mì chính, đường, mật mía hoặc mật ong...

Nguyên liệu làm cá trắm kho dưa.

Cách làm món cá trắm kho dưa

Bước 1: Cá mua về cắt khúc dày tầm 2-3 ngón tay, làm sạch, bóc hết mang đen bên trong bụng cá. Sau đó rửa bằng nước muối 1-2 lần, rồi lấy nước muối dưa chua để khử tanh. Cá cứ gọi là thơm nức, hết sạch nhớt và tanh luôn.

Mua cá về cắt thành khúc và rửa thật sạch.

Bước 2: Thịt ba chỉ cắt khúc to dày tầm 3 ngón tay cũng làm sạch với muối để khử hôi, sau đó trụng qua nước sôi để thịt săn, cứng lại.

Bước 3: Sau khi sơ chế xong xếp tất cả vào nồi theo tứ tự:

- 1 lớp dưa chua

- 1 lớp cá, thịt

- 1 lớp gia vị hành, gừng, tiêu, ớt

- 1 lớp dưa chua...

Sắp xếp nguyên liệu lần lượt vào nồi.

Cứ như vậy cho đến khi hết nguyên liệu. Lưu ý không xếp đầy nồi. Chỉ nên xếp đến tầm hơn nửa nồi vì như vậy khi kho ta sẽ xem được nguyên liệu bên trong và điều chỉnh lượng nước cho dễ, ko bị tràn gây khét bếp.

Bước 4: Nêm gia vị lần lượt: mắm, hạt nêm, mì chính, đường, mật mía, hạt tiêu hạt, ớt, nước màu vào nồi theo khẩu vị của từng người.

Bước 5: Nhóm bếp than để kho cá. Sau khi bếp đã rực lửa thì bắc nồi cá bắt đầu kho. Bạn sẽ đổ nước sôi vô nồi cá chứ ko dùng nước lạnh; như vậy cá sẽ ko bị tanh. Chờ nồi cá sôi to lửa tầm 10 phút chúng ta điều chỉnh bếp để nhỏ lửa nhất, đậy vung kín kho liu riu tầm 10 tiếng.

Kho cá liu riu trong tầm 10 tiếng.

Bước 6: Sau khi kho liu riu bạn sẽ thay than để kho lần 2. Khi kho lần 2 bạn để to lửa hơn chút so với lần 1 rồi mở hé vung nồi để nước nhanh cạn. Thời gian kho lần 2 tầm 5-6 tiếng nữa. Sau khi cạn thì chính thức đã xong món cá kho dưa ngon lành, đậm đà.

Cá kho dưa đã hoàn thành.

Bước 7: Thưởng thức cá kho dưa

Món cá trắm kho dưa ăn kèm cơm nóng thì không gì tuyệt vời hơn.

