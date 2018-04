Món hambuger nhện độc không dành cho những người yếu tim

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Món ăn kinh dị Sự kiện:

Một nhà hàng ở phía Bắc Carolina, Mỹ đã giới thiệu đến thực khách một món ăn mới nhất chính là hambuger nhện Tarantula. Vì số lượng có hạn, mỗi năm người ta chỉ mua được 18 con nhện, thế nên không phải ai cũng may mắn có được cơ hội thưởng thức món ăn kinh dị này.

Được biết, trước đây nhà hàng này đã cho ra đời một số loại nhân hambuger độc lạ khác như kỳ nhông, rắn, trăn, cá sấu, lạc đà và côn trùng. Chính vì hương vị đặc biệt mà nơi này trở thành địa điểm yêu thích của những tín đồ ẩm thực thích cảm giác lạ.

Nhìn chung loại hambuger này trông rất bình thường với thành phần chính là thịt bò, phô mát, rau củ, nước sốt đặc biệt cùng một con nhện Tarantula chiên giòn.

Những thực khách muốn ăn phải tham gia xổ số để có cơ hội giành chiến thắng. Giới hạn chỉ có 18 người may mắn, và họ phải trả cho phần ăn này với giá 30$. Sau khi can đảm thưởng thức chiếc hambuger này, nhà hàng sẽ tặng cho thực khách thêm một chiếc áo thun có in logo như một phần thưởng.

Những vị khách đã từng chiến thắng và có cơ hội thưởng thức hambuger Tarantula đã chia sẻ mùi vị của nó giống như thịt cua hoặc một số loại hải sản có vỏ cứng, đôi khi cảm giác giống như đang nhai kim loại, nhưng phần chân và bụng thì lại có mùi vị khác.