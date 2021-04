Mít non rụng đừng vứt đi mà phí, làm món này cả nồi cơm đánh bay

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

Quả mít non được người dân quê tận dụng để nấu món canh thôn dã này, đưa cơm phải biết.

Trên diễn đàn ẩm thực, một thành viên đã có những dòng tự sự về người chị mồ côi cùng bát canh mít non. Lời kể giản dị mà xúc động và chan chứa tình cảm. "Có những bữa nhà chẳng còn gì ăn, chị tôi trèo lên cây hái mấy trái mít non đem đi nấu. Bát canh mít non ngày ấy nào đâu có gì, chỉ là xào lên rồi nấu với mấy cái lá lốt, hôm nào sang lắm thì có thêm vài con tép khô. Vậy mà nó ngon dai dẳng tới tận bây giờ. Mấy gốc mít già khi đó như bóng hình của người cha mẹ đã mất, cho đứa cháu múi quà thơm ngọt, che con trai cả bóng mát những chiều cắt tóc cho em, cho gái út bát canh mít non ngon ngọt ngày hè."

Bát canh mít non nấu lá lốt cùng người chị mồ côi đã khiến nhiều người xúc động. Cả bầu trời tuổi thơ nghèo khó như ùa về.

Món canh mít non nấu lá lốt

Nguyên liệu: Tôm 200 gr (có thể sử dụng tôm đất hoặc tôm biển); mít non 500 gr; hành tím 20 gr; tỏi 20 gr; mắm ruốc 1 muỗng cà phê; ớt bột 1 muỗng cà phê; muối 1/2 muỗng cà phê; hạt nêm 1/2 muỗng canh; dầu ăn 2 muỗng canh; lá lốt 5 lá

Cách làm:

Mít nguyên vỏ đem luộc trong hỗn hợp nước cùng ít giấm, muối trong khoảng thời gian 6 - 8 tiếng. Bạn dùng đũa đâm nhẹ vào miếng mít thấy dễ đâm xiên qua được là mít đã chín. Sau đó gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.

Cắt đầu tôm và để riêng trong tô khác, thân tôm bóc vỏ rồi dùng dao nhỏ khía một đường dọc sống lưng để lấy chỉ tôm, bạn dùng tay bóp nhẹ vào thân tôm để chỉ tôm chìa ra ngoài một chút rồi dùng tay rút bỏ. Sau đó rửa sạch tôm, để ráo. Dùng dao đập dập tôm.

Cho phần đầu và thân tôm ra 2 chén riêng, ướp gia vị gồm 1/8 muỗng cà phê hạt tiêu, 1/8 muỗng cà phê ớt bột, 1/8 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê nước mắm và trộn đều.

Phần đầu tôm sau khi ướp gia vị thì cho thêm 1 củ hành tím và 1 củ tỏi cắt nhỏ, sau đó dùng chày giã nhuyễn đầu tôm. Phần đầu tôm chứa gạch, sẽ giúp cho nồi canh của bạn có màu nước dùng đẹp và hương vị ngọt ngon hơn.

Cho 3 muỗng canh dầu ăn vào nồi, cho 1 củ hành tím và tỏi cắt mỏng vào nồi phi vàng thơm, sau đó cho đầu tôm và thân tôm vào xào.

Nêm vào nồi 1/2 muỗng cà phê mắm ruốc, cho 1 lít nước vào nấu, khi nước sôi thì cho mít vào, nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm, nấu thêm 2 - 3 phút. Lá lốt đem cắt mỏng và cho vào canh là hoàn thành.

Món canh mít non nấu tôm lá lốt vô cùng hấp dẫn, thơm ngon, đậm đà hương vị. Món ăn nên ăn nóng để đảm bảo độ ngon, hấp dẫn.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/an/mit-non-rung-dung-vut-di-ma-phi-lam-mon-nay-ca-noi-com-danh-bay-202104...Nguồn: https://giadinh.net.vn/an/mit-non-rung-dung-vut-di-ma-phi-lam-mon-nay-ca-noi-com-danh-bay-20210401104044904.htm