Luộc vịt cho thêm thứ này, đảm bảo nước trong veo lại không có mùi tanh

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Luộc vịt nghe chừng đơn giản nhưng để có món vịt luộc ngon không phải ai cũng biết. Dưới đây là mẹo luộc vịt ngon “tuyệt cú mèo”, chị em có thể áp dụng.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Vịt: 1 con nặng khoảng 2 – 2,5 kg; Gừng tươi: 1 củ; Hành khô: 1 củ; Giấm gạo, rượu trắng.

Cách khử mùi hôi khi sơ chế vịt:

- Vịt sau khi cắt tiết sẽ được nhúng vào nước sôi để vặt sạch lông. Bạn sẽ thấy ở các lỗ chân lông trên mình vịt có chất lỏng màu đen, nhớ nặn ra hết rồi rửa sạch vì nó làm cho vịt có mùi hôi.

- Phao câu là thủ phạm chính gây mùi hôi tanh cho thịt vịt luộc, vì vậy bạn nên cắt bỏ hẳn phần phao câu vì nó vừa hôi lại vừa không có lợi cho sức khỏe.

- Bạn nhớ bóc lấy phần lưỡi bẩn trong mỏ vịt ra.

- Sau khi sơ chế vịt xong, bạn dùng muối hạt chà xát cả trong và ngoài con vịt rồi rửa sạch, sau đó cắt vài lát gừng chà lên rồi rửa lại lần nữa, gừng có tác dụng khử mùi hôi vịt hiệu quả và giúp vịt thơm hơn khi luộc.

Cần rửa vịt sạch sẽ tránh mùi hôi (Ảnh minh hoạ)

- Ngoài ra, bạn có thể dùng rượu trắng hoặc rượu gừng, giấm gạo để rửa vịt rồi xả lại với nước, chắc chắn vịt sẽ không còn mùi hôi.

Tuyệt chiêu luộc vịt ngon tuyệt:

- Cho nước vào nồi, đủ để ngập con vịt.

- Tiếp đến, bạn nướng gừng và hành lên, đập dập và cho vào nồi luộc cùng với vịt. Mùi của gừng và hành nướng sẽ át đi mùi hôi đặc trưng của loại thực phẩm này.

- Sau khoảng 25-30 phút, bạn dùng đũa xiên qua thịt vịt, nếu không thấy có nước màu hồng chảy ra thì vịt đã chín. Vớt vịt ra, để nguội rồi chặt thành những miếng vừa ăn là được.

- Khi vịt chín hãy vớt ra cho vào thau nước mát (hoặc nước đá lạnh), vịt sẽ nhanh nguội, da vịt giòn, dai như ăn ngoài nhà hàng.

Thành phẩm sau khi luộc (Ảnh minh hoạ)

Mẹo chọn vịt ngon:

- Khi đi chợ, tốt nhất bạn nên mua vịt sống. Nếu bạn không biết cách làm thịt hoặc ngại, thì có thể nhờ người bán hàng làm ngay tại chỗ. Ăn thịt vịt “tươi” bao giờ cũng thơm, ngon hơn so với vịt đã làm sẵn và để lâu.

- Để chọn vịt sống ngon, trước tiên cần chọn con khỏe mạnh, hai cánh ép sát mình, lông trơn mượt, mắt nhanh nhẹn. Nếu vịt có hai cánh rủ xuôi, lông xù, diều tích thức ăn cứng lại... là vịt bị bệnh, không nên mua.

- Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý để chọn những con vịt có điểm mút của hai cánh vừa đủ đan chéo vào nhau, mình vịt béo, ức, phao câu tròn, da cổ và da bụng dày, mọc đủ lông.

Bạn không nên chọn vịt non vì ăn không ngon, lại mất nhiều thời gian nhổ lông tơ. Thông thường, vịt non có mỏ to và mềm, còn vịt già mỏ nhỏ, cứng. Nếu vịt đã đẻ nhiều, phần bụng trông sẽ sệ xuống.

- Đặc biệt, bạn nên chọn vịt đực, vì nó dày mình và đậm thịt hơn so với vịt cái.

- Nếu mua vịt đã làm sẵn, bạn nên chọn con da còn trơn nhờn, thịt không có mùi khác lạ. Để tăng lợi nhuận, nhiều người bán hàng thường bơm nước vào thịt vịt làm tăng trọng lượng của chúng.

Do đó, khi mua vịt đã làm sẵn, bạn cần kiểm tra kỹ, nếu vịt bị bơm nước, khi dùng tay ấn vào sẽ có cảm giác trơn, vùng ức và đùi của vịt nhão, không săn chắc.

