Luộc rau chỉ cần tuân thủ 3 điều sau, đảm bảo rau xanh giòn, ngon như nhà hàng

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ăn rau luộc ngon, mát nhưng để luộc rau ngon không phải ai cũng biết. Dưới đây là 3 điều cần tránh khi luộc rau.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra, việc chế biến không đúng cách có thể khiến rau xanh mất hết chất dinh dưỡng. Có lẽ đó chính là nguyên nhân mà nhiều người, dù ăn rất nhiều rau xanh, nhưng không đạt được kết quả dinh dưỡng như ý.

Dưới đây là 3 điều cần lưu ý nếu muốn có món rau luộc ngon:

Không dùng nồi to: Việc không luộc rau vào nồi to là một sai lầm. Hãy nhớ, dùng nồi to, để rau ngập nước khi luộc, giúp rau chín đều và không bị sống. Luộc trong nồi nhỏ sẽ khiến bạn khó khăn trong việc đảo rau, không đảm bảo được sức nóng đều cho toàn bộ rau củ của bạn.

Luộc rau xong không ăn ngay: Nhiều người thường để rau nguội rồi mới ăn nhưng không biết rằng, nếu để sau 1 giờ mới ăn sẽ làm mất 25% lượng vitamin, sau 2 giờ mất từ 35 - 47%.

Rau khi luộc to lửa sẽ chín rất nhanh, thậm chí với một số loại rau như rau muống rau khoai, chỉ cần sôi trào một phút là bạn có thể vớt rau ra (Ảnh minh hoạ).

Còn nếu bạn chế biến sẵn, sau đó mới hâm lại thì vitamin mất đi tới 90%. Như vậy, bạn không nên để rau qua đêm, giá trị dinh dưỡng trong rau sẽ không còn nữa.

Trong trường hợp không ăn hết thì bạn nên bỏ đi, không nên cho vào tủ lạnh vì đây là cách lưu trữ cực kì nguy hiểm. Khi lưu trữ rau vào tủ lạnh hàm lượng nitrate có sẵn trong rau sẽ biến thành nitrite - một chất gây ung thư cực kỳ có hại cho bạn và gia đình.

Luộc rau quá kỹ: Rau khi luộc to lửa sẽ chín rất nhanh, thậm chí với một số loại rau như rau muống rau khoai, chỉ cần sôi trào một phút là bạn có thể vớt rau ra.

Những món rau "quý tộc" như bông cải xanh tốt nhất là nên hấp hoặc luộc nhanh, tái. Tuy nhiên, nhiều bà nội trợ quá cẩn thận, sợ rau chín không kỹ nên để quá lâu.

