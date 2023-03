Loại rau mọc đầy ở quê có lượng vitamin C gấp 3 lần quả cam, mùi vị bùi thơm ngon

Lợi ích lành mạnh của việc ăn súp lơ thường xuyên

Bổ dưỡng: Chỉ 100 gram súp lơ cắt nhỏ ăn sống hoặc nấu chín đã cung cấp đủ 100% nhu cầu hàng ngày của bạn về vitamin C và 25% vitamin K. Nhưng đó không phải là tất cả. Súp lơ cũng chứa vitamin B6, folate, canxi, magiê, kali, sắt, phốt pho và protein. Loại rau lành mạnh này cũng chứa nhiều chất xơ và giàu chất chống oxy hóa. Bạn nên bổ sung loại rau có giá trị dinh dưỡng cao này vào chế độ ăn uống của mình.

Chống oxy hóa hiệu quả: Súp lơ là một nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do và chứng viêm. Đó là bởi vì loại rau họ cải này chứa glucosinolate và isothiocyanates có thể làm chậm sự phát triển của một số bệnh ung thư và flavonoid giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính bao gồm cả bệnh tim.

Giàu chất xơ: Súp lơ có nhiều chất xơ và cũng chứa một lượng lớn nước. Cả hai đều quan trọng để giúp ngăn ngừa các tình trạng tiêu hóa như táo bón, bệnh ruột kích thích và viêm túi thừa. Ăn đủ chất xơ giúp cung cấp các vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn, làm giảm viêm nhiễm và thúc đẩy một đường ruột khỏe mạnh. Hãy thay thế ngũ cốc trắng bằng súp lơ và tăng cường chất xơ.

Súp lơ là một loại rau họ cải được nhiều người yêu thích. Ảnh minh họa.

Giúp tăng trí nhớ: Súp lơ là nguồn cung cấp choline dồi dào, một chất dinh dưỡng quan trọng mới được phát hiện gần đây. Choline là một yếu tố thiết yếu, tuy không được phân loại là vitamin hoặc khoáng chất song nó đóng một vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Đó là bởi vì choline cần thiết để sản xuất acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng, phát triển não bộ, học tập và trí nhớ.

Thúc đẩy xương chắc khỏe: Súp lơ giàu Vitamin K, điều này có thể giúp ích cho sức khỏe của xương. Đó là bởi vì tiêu thụ đủ lượng vitamin này giúp cải thiện sự hấp thụ canxi và ngăn bài tiết canxi qua nước tiểu. Mức độ vitamin K thấp có thể dẫn đến nguy cơ gãy xương và loãng xương cao hơn. Vitamin K trong súp lơ cũng giúp đông máu.

Tăng cường sức đề kháng: Súp lơ là lựa chọn thông minh cho các bà nội trợ nếu muốn tăng cường sức đề kháng cho các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, loại rau này còn một công dụng rất thần kỳ khác mà ít người biết đến, đó là hỗ trợ giảm cân.

Rất giàu vitamin C: Súp lơ chứa nhiều vitamin C hơn bất cứ loại rau quả nào khác. Bên cạnh đó, lượng vitamin C trong súp lơ nhiều gấp ba lần trong trái cam.

Một phần súp lơ 100 gm cung cấp 48mg vitamin C hoặc axit ascorbic (theo dữ liệu USDA) cho cơ thể. Vitamin C rất quan trọng cho khả năng miễn dịch của cơ thể. Một căn bệnh miễn dịch và bệnh tật cũng rất quan trọng cho một cuộc hành trình giảm cân lành mạnh.

Đặc biệt khi ăn súp lơ, bạn nhanh chóng có cảm giác no bụng và sự thèm ăn cũng vì thế bớt đi. Nhờ vậy, cơ thể sẽ không còn nhu cầu nạp quá nhiều thức ăn gây ra béo phì.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loai-rau-moc-day-o-que-co-luong-vitamin-c-gap-3-lan-qua-cam-a595870.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loai-rau-moc-day-o-que-co-luong-vitamin-c-gap-3-lan-qua-cam-a595870.html