Loại rau được dân Việt truyền tai nhau "đắt mấy cũng phải ăn ít nhất 1 lần trong đời"

Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cũng khẳng định tác dụng tuyệt vời của rau đắng (Bacopa monnieri) với não bộ: - Theo kết quả nghiên cứu của Srinivasa Rao Bammidi và cộng sự, Trung tâm Công nghệ sinh học Ấn Độ: Trong rau đắng biển có chứa hoạt chất saponin gồm bacoside A và bacoside B, hoạt chất sinh học có tác dụng chống lão hóa, chống gốc tự do mạnh, tăng cường lưu thông máu não, bảo vệ tế bào não trong tình trạng thiếu oxy, tăng cường dẫn truyền rung động thần kinh giúp lưu trữ thông tin trong não, giảm mệt mỏi về tinh thần, cải thiện trí nhớ. - Theo kết quả của nhóm nghiên cứu của Tiến sỹ S. Roodenry, Khoa Tâm lý, Đại học Wollongong, Úc công bố năm 2002: Rau đắng (Bacopa monierri) tăng khả năng lưu giữ thông tin mới ở người một cách rõ rệt. - Theo kết quả từ nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ S. Roodenry, Khoa Tâm lý, Đại học Wollongong, Úc công bố năm 2002 trên 76 người trung tuổi khoẻ mạnh thì cao Bacopa (được chiết xuất từ cây Bacopa monnieri (L.) Wettst, một loại cây thân cỏ, mọc bò dài trên mặt đất, sống lâu năm, có màu nâu đất, vị đắng, tính mát) có tác dụng giúp tăng thời gian lưu trữ thông tin trong não với các chỉ số có ý nghĩa thống kê. - Theo nghiên cứu của nhà khoa học Carlo Calabresse và cộng sự công bố tại Mỹ vào năm 2008 về khả năng cải thiện nhận thức do lão hoá của Bacopa cho thấy, nhóm người sử dụng 300mg cao khô Bacopa/ngày, uống trong 12 tuần, có sự cải thiện về nhận thức và giảm lo lắng, giảm nhịp tim hơn so với nhóm dùng giả dược. - Gần đây, năm 2012, các nhà khoa học Thái lan cũng kết luận rằng: " Bacopa có khả năng cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung ở người, cơ chế có thể do ức chế men AchE do đó làm tăng nồng độ chất dẫn truyền acetylcholine ".