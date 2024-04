Loại hạt giàu protein hơn thịt, giúp giảm cholesterol xấu và hỗ trợ đường ruột cực tốt

Đậu Hà Lan là một trong các loại đậu lành mạnh, có hàm lượng chất béo thấp, hàm lượng chất xơ và khoáng chất cao nên được các chị em phụ nữ lựa chọn để làm các món ăn trong gia đình như để nấu ăn như xào, luộc, soup…

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g đậu Hà Lan 5g protein, 5g chất xơ, 244mg kali mà chỉ chứa 80 calo... và các vitamin và khoáng chất cần thiết. Đây là những chất quan trọng để ngăn ngừa các bệnh mãn tính, nhất là đối với người thừa cân, béo phì và người bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp...

Trong Y học cổ truyền Ấn Độ, đậu Hà lan được được dùng để giảm sự thèm ăn, giảm buồn nôn, tăng cường tiêu hóa và giảm viêm.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, đậu Hà lan được dùng để hỗ trợ dạ dày và lá lách, bôi trơn ruột, cải thiện tiêu hóa và giúp cân bằng chất dịch trong cơ thể.

8 công dụng của đậu Hà Lan với sức khỏe

Đậu Hà Lan giúp giảm mỡ máu

Đậu Hà lan là loại thực phẩm giàu kali, một ion có tác dụng ổn định nhịp tim và cả các chất oxy hóa giúp tim luôn khỏe mạnh. Bên cạnh đó, việc chứa nhiều flavonoid, kích thích chuyển hóa cholesterol xấu ở gan, cũng góp phần làm giảm các nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim, thiếu máu tim…

Đậu Hà Lan tốt cho sức khỏe của tim

Đậu Hà Lan chứa các khoáng chất thiết yếu như kali và magiê giúp ngăn ngừa huyết áp cao, một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong đậu Hà Lan làm giảm cholesterol xấu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Đậu Hà Lan giúp ngăn ngừa lão hóa

Nhờ việc chứa ít calo và chất béo, thực phẩm rất thân thiện cho người ăn kiêng, giảm cân, cần quản lý cân nặng và tốt cho cơ thể. Không chỉ vậy, nhờ giàu các vitamin và khoáng chất, và cả các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid, axid phenolic… mà đậu Hà lan có thể hỗ trợ ngăn ngừa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Nhờ vậy, mà làm chậm đi sự lão hóa của cơ thể, loại bỏ các chất độc hại, giúp cơ thể luôn tươi trẻ, làn da hồng hào hơn.

Đậu Hà Lan giúp giảm cân

Chất xơ và protein trong đậu Hà Lan giữ cho dạ dày no và giảm sự thèm ăn, do đó thúc đẩy giảm cân. Protein làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và làm giảm mức ghrelin, một loại hoóc môn gây đói. Và chất xơ giúp thúc đẩy cảm giác no bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và gây ra cảm giác no.

Đậu Hà Lan tốt cho người tiểu đường

Đậu Hà lan thuộc loại rau giàu chất xơ, làm chậm quá trình hấp thu các chất đường và chất béo trong cơ thể, tăng tiết insulin. Từ đó, quá trình này sẽ giữ cho đường huyết ổn định hơn, phù hợp với người có các tiền sử mắc bệnh đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân…

Bên cạnh đó, những chất xơ không hòa tan, làm chúng ta có cảm giác nhanh no, no lâu hơn. Cũng nhờ vậy mà giảm cảm giác thèm ăn, thúc đẩy nhu động ruột, kích thích tiêu hóa…Hiệp hội đái tháo đường Mỹ khuyến nghị rằng, mỗi ngày nên ăn khoảng 3 phần rau, phụ nữ cần 25g chất xơ, nam giới là 38g. Vậy đây chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn, đảm bảo cung cấp lượng xơ đầy đủ.

Đậu Hà Lan hỗ trợ tiêu hóa

Đậu Hà lan chứa lượng chất xơ vừa phải, có lợi cho sức khỏe tiêu hóa. Chất xơ nuôi các vi khuẩn có ích trong ruột, giúp cho hệ vi khuẩn có ích phát triển tốt. Từ đó, giảm nguy cơ phát triển các bệnh về đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, hội chứng viêm ruột và ung thư ruột kết. Ngoài ra, chất xơ còn giúp ngăn ngừa táo bón.

Đậu Hà Lan giúp ngừa loãng xương

Bởi vì có nhiều khoáng chất như canxi, magie… cũng như các chất chống viêm đóng vai trò chính trong sức khỏe xương khớp, duy trì hệ thống xương chắc khỏe hơn, giảm loãng xương, viêm khớp…

Đậu Hà lan tốt cho da và tóc

Hàm lượng vitamin C trong đậu Hà Lan thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da săn chắc và sáng mịn. Ngoài ra, các chất chống ô xy hóa giúp chống lại thiệt hại oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do.

Vitamin C cũng là một khoáng chất quan trọng trong việc ngăn ngừa rụng tóc bằng cách giữ cho nang tóc chắc khỏe.

Ai không nên ăn đậu Hà Lan

Không nên dùng đậu Hà Lan cho người cao tuổi, bệnh nhân bị gout vì nó chứa lượng lớn purine, làm tăng axit uric và tích lũy trong khớp, làm gia tăng tình trạng sưng đau.

Món ăn từ đậu Hà Lan không được khuyến khích cho những người có vấn đề nghiêm trọng với chức năng ruột, cũng như các bà mẹ cho con bú, vì có thể gây đầy hơi và khó chịu ở vùng bụng.

