Loại hải sản tuy bình dân nhưng ít ai biết rằng nó lại là “chiếc ô bảo vệ” cho hệ tim mạch

Tôm có rất nhiều lợi ích sức khoẻ. Tôm không chỉ có thể bổ sung đầy đủ chất đạm cần thiết cho cơ thể con người, có hàm lượng chất béo thấp mà còn có tác dụng bảo vệ tim mạch.

Tại sao nói tôm là “chiếc ô bảo vệ” cho hệ tim mạch?

1. Tôm rất giàu các nguyên tố vi lượng như canxi và magiê

Các yếu tố như canxi và magiê tham gia vào quá trình dẫn truyền và chuyển hóa của tim, ví dụ, canxi tham gia vào kết nối giữa các sợi Purkinje và các tế bào cơ tim. Do đó, cả hai đều đóng một vai trò bảo vệ rất quan trọng trong việc điều hòa tim và cũng có thể tăng cường vận tốc, sức mạnh dẫn truyền của tim. Vì vậy, chúng ta nên ăn nhiều tôm hơn mỗi ngày để bảo vệ hệ tim mạch.

2. Kali trong tôm có thể tăng cường hoạt động của tim

Kali có vai trò rất cần thiết đối với cơ thể. Thiếu kali thường dẫn đến tê liệt và ảnh hưởng đến nhịp đập bình thường của tim. Tôm có chứa kali, và ăn nó một cách điều độ có thể làm tăng tần số và nhịp tim của chúng ta.

3. Tôm ít chất béo

Hàm lượng chất béo trong tôm thấp . Ăn nhiều tôm không cần lo xơ vữa động mạch mà còn bổ sung đủ chất đạm.

4. Astaxanthin trong tôm có thể “quét” các gốc tự do

Astaxanthin là một chất chống oxy hóa mạnh. Các tài liệu liên quan cho thấy, hiệu quả của astaxanthin trong việc loại bỏ các gốc tự do gấp khoảng 6000 lần so với vitamin C. Gốc tự do là chất quan trọng gây ra lão hóa.

Do đó, ăn tôm thường xuyên có thể loại bỏ hiệu quả các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa mạch máu và có lợi cho sức khỏe của bạn. Cần lưu ý rằng astaxanthin phân bố chủ yếu ở phần vỏ của tôm, mong mọi người lưu ý khi lựa chọn cách nấu.

Ăn tôm có rất nhiều lợi ích nhưng bạn cũng cần lưu ý những điểm sau trong quá trình sử dụng.

Trước hết, khi ăn tôm phải nấu chín tôm, nếu tôm không được nấu chín, hoặc vệ sinh không đúng cách sẽ mang theo nhiều chất độc hại, gây bất lợi cho sức khỏe của bạn.

Thứ hai, không nên uống trà sau khi ăn tôm.

Chúng ta biết rằng tôm rất giàu canxi, trong trà có chứa axit oxalic, nếu uống trà sau khi ăn tôm rất dễ hình thành sỏi canxi oxalat.

Thứ ba, nhiều người thích ăn tôm và trái cây cùng một lúc, thực ra hai thứ này không thể hợp nhau, ăn cùng nhau sẽ bị đau bụng.

Thứ 4, không uống bia ngay sau khi ăn tôm. Nhiều người thích ăn hải sản và uống bia cùng lúc, nhưng đối với người bị bệnh gút, sự kết hợp này sẽ dẫn đến cơn gút tấn công, vì vậy không nên ăn chúng cùng nhau.

Tốt nhất chúng ta nên ăn tôm 2-3 lần một tuần, lượng tiêu thụ khoảng 300-500 gram, và lưu ý 4 điểm ở trên khi ăn tôm.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/loai-hai-san-tuy-binh-dan-nhung-it-ai-biet-rang-no-lai-la-chiec-o-bao-ve-cho-he-tim-mach-d560072.html