Loại bánh đang gây sốt khiến nhiều người chui cửa, chạy đua xếp hàng dài

Theo đó, sản phẩm “bánh mille crêpes chocolate Dubai” vừa ra mắt trong tháng nhanh chóng gây “bão” thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Theo hãng Lady M, bánh crêpes nghìn lớp vị socola Dubai kết hợp phong cách Pháp với hương vị Trung Đông như pistachio, kataifi và tahini, tạo nên trải nghiệm mới lạ.

Từ mức giá gốc khoảng 300 Đài tệ (hơn 200.000 đồng/miếng), bánh bị đẩy giá lên tới 1.500 Đài tệ (hơn 1,2 triệu đồng) do đầu cơ và mua đi bán lại, theo Tw.news.

Trước tình trạng này, hãng buộc phải áp dụng giới hạn số lượng mua. Theo công bố từ hãng, mỗi ngày chỉ có 100 phần bánh được bán ra và mỗi khách bị giới hạn mua tối đa 2 phần. Ngoài ra, sản phẩm vốn dự kiến bán đến cuối tháng 4, nay có khả năng kết thúc sớm ngay trong tháng này.

Chiếc bánh ngọt đang gây ra nhiều tranh cãi về hành vi của người mua. Ảnh: Lady M

Đáng chú ý, đoạn video lan truyền cho thấy cảnh tượng gây sốc tại một trung tâm thương mại ở Tân Bắc: khi cửa cuốn vừa hé mở, đám đông đã chen nhau “chui qua khe cửa”, lao nhanh đến quầy Lady M để xếp hàng. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế khi được hãng tin CNN đăng tải.

Không chỉ riêng địa điểm trên, nhiều chi nhánh khác cũng ghi nhận tình trạng khách xếp hàng từ rất sớm trước giờ mở cửa để săn bằng được loại bánh đang “hot” này.

Nhiều người xếp hàng dài chờ đợi để được mua chiếc bánh "hot". Ảnh: Yahoo News

Trái ngược hoàn toàn, tại Hồng Kông (Trung Quốc), sản phẩm của Lady M vẫn được bày bán nhưng không hề xuất hiện cảnh chen lấn, thậm chí còn dư hàng.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do sản phẩm này đã được bán tại đây từ khoảng 1 năm trước nên không còn gây “sốt”.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng thực sự của chiếc bánh, trong khi không ít ý kiến chỉ trích hành vi tranh mua là phản cảm, “mất mặt ra quốc tế”. Một số bình luận còn mỉa mai: “Có chuyện gì lớn chắc cũng không chạy nhanh đến vậy”.