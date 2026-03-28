Donut caramel “gây sốt” mạng xã hội: Món bánh thân quen bỗng thành hiện tượng

Từ món bánh quen đến “hiện tượng mạng”

Donut vốn không xa lạ với giới trẻ, tuy nhiên phiên bản phủ caramel lần này lại tạo được sức hút riêng. Những chiếc bánh tròn mềm được phủ lớp caramel óng ánh bên ngoài, khi bẻ ra phát ra âm thanh giòn nhẹ, để lộ phần nhân kem trứng hoặc phô mai tan chảy bên trong.

Chính sự kết hợp giữa lớp vỏ mềm xốp và lớp caramel giòn nhẹ, có vị ngọt xen lẫn chút đắng đã tạo nên trải nghiệm vị giác mới mẻ. Không ít người dùng mạng chia sẻ video “bẻ bánh” với hiệu ứng âm thanh (ASMR), thu hút hàng chục nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.

Theo ghi nhận, nhiều bài đăng bán donut caramel thường đi kèm những mô tả hấp dẫn như “caramel giòn tan”, “nhân chảy béo ngậy” hay “ăn là ghiền”, góp phần kích thích sự tò mò của người tiêu dùng.

Donut Caramel đang là loại bánh được giới trẻ yêu thích. (Ảnh: Tiệm bánh ChanMia - Homemade Cake)

Hiệu ứng mạng xã hội và cuộc đua “bắt trend”

Sự bùng nổ của donut caramel cho thấy rõ sức mạnh lan truyền của mạng xã hội trong lĩnh vực ẩm thực. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt tiệm bánh đã nhanh chóng cập nhật sản phẩm này vào menu, đồng loạt sử dụng những cụm từ như “hot trend”, “best seller” để thu hút khách.

Tại Hà Nội, không khó để tìm thấy các địa chỉ bán donut - trong đó nhiều nơi nhanh chóng “bắt trend” với phiên bản caramel hoặc biến tấu tương tự, trong đó phải kể đến:

Glazed Artisan Donuts: Tiệm donut nổi tiếng với nhiều vị sáng tạo, trong đó có các dòng phủ caramel hoặc caramel trứng muối được giới trẻ ưa chuộng.

Dunkin Donuts: Thương hiệu quốc tế quen thuộc, cung cấp đa dạng donut phủ topping, dễ dàng bắt nhịp các xu hướng mới.

Lịm Donuts Hanoi: Tiệm bánh nổi bật với các loại donut nhân đa dạng, thường xuyên cập nhật vị mới theo trend.

Donut Caramel tại Lịm với những loại nhân bánh đa dạng. (Ảnh: Lịm Donuts)

Royroy Donuts: Không gian phong cách Hàn Quốc, menu phong phú, phù hợp với giới trẻ thích trải nghiệm các vị bánh “hot trend”.

Paris Gateaux: Chuỗi tiệm bánh lớn với nhiều cơ sở, có các dòng donut phủ sốt, dễ tiếp cận với người tiêu dùng phổ thông.

T’Mories Bakery: Tiệm bánh có bán donut caramel riêng, nhấn mạnh vị caramel dịu, không gắt.

D.Nut - Tiệm Bánh Ngọt Donut: Mô hình bán online - giao tận nơi, được nhiều người đặt qua ứng dụng đồ ăn.

Một hộp Donut Caramel từ 3-5 chiếc nhỏ có giá dao động từ 50-70K/hộp. (Ảnh: Tiệm bánh dưa hấu)

Trào lưu ngắn hạn hay cơ hội thành món “signature”?

Dù loại bánh này đang “làm mưa làm gió”, nhiều ý kiến cho rằng donut caramel có thể chỉ là một trào lưu ngắn hạn, tương tự các món từng gây sốt như bánh đồng xu phô mai hay trà chanh giã tay.

Tuy nhiên, với lợi thế dễ biến tấu và phù hợp khẩu vị số đông, một số tiệm bánh hoàn toàn có thể giữ lại sản phẩm này như món chủ lực nếu đầu tư vào chất lượng và sự khác biệt.

Trong bối cảnh thị trường đồ ăn vặt ngày càng cạnh tranh, donut caramel là minh chứng rõ nét cho việc một món bánh quen thuộc vẫn có thể “lột xác” và bùng nổ nếu biết tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội.