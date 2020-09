Làm bò khô bằng nồi chiên không dầu vừa nhanh vừa thơm ngon

Thứ Bảy, ngày 05/09/2020 16:01 PM (GMT+7)

Bò khô là món ăn yêu thích nhưng không phải ai cũng nghĩ đến việc tự chế biến món này để thưởng thức. Với nồi chiên không dầu, bạn hoàn toàn có thể tự làm bò khô tại nhà.

Nguyên liệu:

Chọn thăn bò tươi ngon

- Thịt thăn bò: 1kg

- Tỏi: 1 củ

- Ớt: 3 quả (hoặc có thể thay thế bằng ớt bột)

- Bột quế hồi: 1/2 muỗng

- Bột tiêu: 1/2 muỗng

- Dầu màu điều

- Dầu hào: 3 muỗng

- Muối trắng: 1 muỗng

- Đường vàng:3 muỗng

- Mì chính: 1/2 muỗng

- Sả: 3 cây

- Gừng:1 củ.

- Ngũ vị hương:1/2 gói

Tẩm ướp gia vị hoàn hảo

Cách làm:

- Thịt bò thái 0,5-1cm theo thớ dọc để tạo sợi dài khi khô, nêm bột quế hồi+ bột tiêu + dầu màu điều+ dầu hào+ ngũ vị hương+ muối trắng+ đường vàng+ mì chính vào thịt bò, dùng tay trộn đều cho thịt bò thấm đều gia vị

- Tỏi + ớt + sả + gừng: có thể giã hoặc cho vào máy say, say vừa tầm, không say nhuyễn. Đổ hỗn hợp vào cùng thịt bò trên.

Món bò khô làm bằng nồi chiên không dầu rất đẹp mắt và ngon miệng

- Dùng màng bọc thực phẩm thịt bò lại. Để trong ngăn mát tủ lạnh, ướp tầm 8 giờ để thịt bò ngấm.( để qua đêm được thì tốt). Không có thời gian có thể ướp ít hơn cũng được.

- Cho thịt bò đã ướp ra cho hết lạnh. Đun nóng chảo. Cho thịt bò sên khô vớt nhiệt độ lớn, sau đó hạ lửa dần khi nước trong chảo đã sền sệt, lật thịt bò liên tục để tránh bị đen hoặc cháy thịt bò.

Sau khi đã sên cạn nước. Cho thịt bò ra giã mềm(có thể xé ra).

- Bật nóng hoặc lò nướng 10 phút

- Xếp thịt bò vừa giã lên khay. Để nhiệt độ lần 1 100 độ 30 phút, cứ 10 phút bỏ ra lật mặt thịt 1 một lần để thịt khô đều 2 mặt.

- Để nhiệt lần 2 120 độ 10 phút, 5 phút lật mặt còn lại.

* Món ăn và ảnh do bếp Nguyễn Huế thực hiện.

Nguồn: https://danviet.vn/lam-bo-kho-bang-noi-chien-khong-dau-vua-nhanh-vua-thom-ngon-20200830195821585...Nguồn: https://danviet.vn/lam-bo-kho-bang-noi-chien-khong-dau-vua-nhanh-vua-thom-ngon-20200830195821585.htm