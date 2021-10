Không ngờ loại rau mọc dại lại là nguồn cung cấp dinh dưỡng "hiếm có khó tìm"

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Loại cây này mọc dại khắp nơi, nhưng ít người biết rằng lá của nó là có thể chế biến thành món ăn đại bổ.

Lá bồ công anh có vị hơi đắng, cay, có thể dùng sống hoặc nấu chín. Chúng chứa ít calo, chỉ khoảng 45kcal trong 100g. Bên cạnh đó, nó còn chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng khác rất quan trọng đối với sức khoẻ. Thêm bồ công anh vào chế độ ăn uống của bạn sẽ gặt hái được những lợi ích sức khỏe từ hàm lượng chất dinh dưỡng ấn tượng của chúng.

Lutein và Zeaxanthin

Lá bồ công anh chứa nhiều lutein và zeaxanthin, 2 chất dinh dưỡng quan trọng cho thị lực khỏe mạnh. Cả 2 chất dinh dưỡng đều lọc ánh sáng khi nó đi vào mắt để bảo vệ các mô mắt khỏi bị hư hại do ánh sáng gây ra.

Theo Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ, tiêu thụ ít nhất 12 miligam lutein và zeaxanthin mỗi ngày làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Vitamin A và K

Lá bồ công anh cung cấp một lượng đáng kể vitamin A và K. Cả hai loại vitamin này đều ảnh hưởng đến máu của bạn. Vitamin K điều chỉnh sự hình thành các cục máu đông, trong khi vitamin A hỗ trợ tăng trưởng tế bào máu mới. Vitamin A cũng đóng một vai trò quan trọng trong chức năng của mắt và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, trong khi vitamin K giúp duy trì xương khỏe mạnh.

Canxi và Vitamin C

Kết hợp lá bồ công anh vào chế độ ăn uống của bạn được cho là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, cũng như một nguồn canxi thân thiện với người ăn chay. Vitamin C và canxi đều ảnh hưởng tích cực đến xương - bạn cần canxi để duy trì mật độ xương và dựa vào vitamin C để sản sinh collagen, giúp xương có khả năng chống lại các tổn thương.

Cả 2 chất dinh dưỡng cũng hỗ trợ tế bào thần kinh và đóng góp vào chức năng hệ thần kinh. Theo Viện Y học Mỹ, một khẩu phần rau bồ công anh cung cấp 206 miligam canxi, tương ứng với 21% lượng khuyến nghị hằng ngày cho hầu hết người lớn. Mỗi khẩu phần cũng chứa 39 miligam vitamin C - tương ứng là 43% và 52% lượng tiêu thụ hằng ngày đối với nam giới và phụ nữ.

Cách chế biến lá bồ công anh

Nếu không quen với vị đắng và cay của lá bồ công anh, bạn có thể nấu chín để làm giảm hương vị của chúng. Hãy thử xào lá bồ công anh cùng với hành tây thái hạt lựu hoặc tỏi băm, hoặc hấp chúng để chế biến thành món ăn phụ tốt cho sức khoẻ.

Ngoài ra, bạn có thể trộn lá bồ công anh cắt nhỏ với các loại rau lá xanh khác - chẳng hạn như cải bó xôi hoặc xà lách romaine - để có món salad đầy hương vị và giàu chất dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm một ít vào món súp yêu thích của bạn, hoặc dùng một vài lá bồ công anh cho vào bánh sandwich để tạo hương vị.

Nguồn: http://danviet.vn/khong-ngo-loai-rau-moc-dai-lai-la-nguon-cung-cap-dinh-duong-hiem-co-kho-tim-50...Nguồn: http://danviet.vn/khong-ngo-loai-rau-moc-dai-lai-la-nguon-cung-cap-dinh-duong-hiem-co-kho-tim-50202119101859673.htm