Loại quả có hàm lượng vitamin C đứng đầu các loại rau và gấp 20 lần táo

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 01:00 AM (GMT+7)

Loại quả này được coi như một “báu vật mùa hè” nhưng không nhiều người biết đến.

Ớt xanh không phổ biến như những loại quả khác trong nhà bếp vì nhiều người không thích vị hăng của nó, nhưng những lợi ích ớt xanh mang đến cho sức khỏe là rất tuyệt vời.

Ớt xanh có vai trò hỗ trợ trong nhiều món ăn, giúp tăng hương vị và màu sắc. Món ăn nấu cùng ớt xanh sẽ đẹp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, các chất dinh dưỡng trong ớt xanh không chỉ giúp trì hoãn quá trình lão hóa mà còn làm mềm các mạch máu, khiến bạn trẻ ra và nhiều sức sống hơn.

Ớt xanh có thành phần nước cao (chiếm 74% đến 94%) và ít calo, hàm lượng vitamin C trong ớt xanh gấp 4 lần cà chua, tương đương với hàm lượng của dâu tây và chanh, đứng đầu trong các loại rau. Vitamin C không chỉ có thể làm trắng da, bổ sung nước mà còn có tác dụng hỗ trợ phòng và điều trị bệnh còi, chảy máu chân răng, thiếu máu, tổn thương mạch máu.

Lợi ích của việc ăn ớt xanh là gì?

1. Ớt xanh rất giàu vitamin C, carotene và vitamin E. Chúng được mệnh danh là “ba chàng lính ngự lâm” chống oxy hóa, có thể quét sạch các gốc tự do, ngăn ngừa đông máu, chống cảm lạnh. Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc khuyến cáo rằng, người lớn nên tiêu thụ 100mg vitamin C mỗi ngày. Và vitamin C trong ớt xanh đặc biệt rất cao, cứ 100 gam ớt xanh thì chứa tới 59 mg vitamin C, gấp khoảng 4 lần so với cà chua và 20 lần táo.

2. Chế độ ăn uống giảm mỡ: hạt ớt xanh có chứa nguyên tố capsicum, đây là một loại chất chống oxy hóa, có thể thúc đẩy chuyển hóa chất béo, ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong cơ thể, sẽ giúp giảm mỡ trong chế độ ăn uống .

3. Hạt ớt xanh rất giàu magiê: nó có thể làm giãn các thành mạch máu và giảm áp lực mạch máu, đây là một khoáng chất quan trọng để ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

4. Tăng cảm giác thèm ăn và giúp tiêu hóa: Chất capsaicin thơm và cay của ớt xanh có thể kích thích tiết nước bọt và dịch vị.

